Napad u slovenačkoj školi: Učenik prvog razreda nožem povrijedio stariju kolegicu u srednjoj školi

Težak incident potresao je srednju školu u oblasti Murske Sobote, gdje je učenik prvog razreda nožem napao i povrijedio učenicu četvrtog razreda.

Izvor: Gari Wyn Williams / Alamy / Profimedia

U srednjoj školi u oblasti Murske Sobote u petak ujutru dogodio se težak incident u kojem je učenik prvog razreda napao i nožem povrijedio učenicu četvrtog razreda. Zahvaljujući brzoj intervenciji snaga bezbjednosti, osumnjičeni je brzo lociran i uhapšen, potvrdili su direktor škole i lokalna policija, javlja 24ur.

Prema prvim informacijama koje prenosi portal Sobotainfo, napadač je navodno sreo učenicu u hodniku škole, gdje ju je nožem ubo u lice i leđa. Odmah nakon napada, osumnjičeni je pobjegao iz školske zgrade u pravcu obližnjeg doma za stare i nemoćne osobe.

U školi je istog trenutka aktiviran sigurnosni protokol. Učenici i osoblje su se zaključali u učionicama kako bi spriječili dalje prijetnje, a policija je pokrenula intenzivnu potragu. Napadač je uhapšen ubrzo nakon bekstva, čime je eliminisana neposredna prijetnja.

Policijska uprava Murska Sobota trenutno sprovodi istragu na mjestu događaja kako bi utvrdila motive ovog brutalnog napada. Škola je saopštila da će pružiti psihološku pomoć učenicima i zaposlenima koji su bili svedoci incidenta ili su pogođeni ovom kriznom situacijom.

Direktor škole je potvrdio medijima da je situacija sada pod kontrolom, a povrijeđenoj učenici je pružena hitna medicinska pomoć.