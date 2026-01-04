Masakr u Nigeriji, broje se mrtvi: Policija traga za otetim osobama

Više od 30 ljudi ubijeno je u napadu na selo na sjeveru Nigerije, dok je više osoba oteto.

Izvor: zmotions/Shutterstock

Više od 30 ljudi ubijeno je, a još nekoliko njih oteto u selu na sjeveru Nigerije, u saveznoj državi Niger, kada su napadači u subotu uveče upali u selo Kasuvan-Daji i otvorili vatru na mještane. Policija trenutno traga za otetim osobama.

Policija tvrdi da iza masakra stoje najmanje dvije naoružane osobe, a riječ je, nažalost, samo o jednom u nizu krvavih incidenata koji su se u posljednje vrijeme dogodili u toj regiji.

Ovakvi napadi česti su u Nigeriji, najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji, gdje se desetine odmetnutih bandi bore za kontrolu teritorije i često napadaju udaljene zajednice u kojima je bezbjednost slaba, a prisustvo države minimalno, prenosi Jutarnji. Tako se i subotnji napad u selu KasuVan-Daji dogodio u blizini zajednice Papiri, gdje je u novembru iz katoličke škole oteto više od 300 učenika i njihovih učitelja.

Prema navodima policije, napadači koji su upali u Kasuvan-Daji stigli su iz nacionalnog parka Forest duž okruga Kabe, što ukazuje na već uobičajen obrazac bandi koje koriste napuštene i prostrane šumske rezervate kao skrovišta.

(Mondo.rs)