logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Masakr u Nigeriji, broje se mrtvi: Policija traga za otetim osobama

Masakr u Nigeriji, broje se mrtvi: Policija traga za otetim osobama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Više od 30 ljudi ubijeno je u napadu na selo na sjeveru Nigerije, dok je više osoba oteto.

Napad u Nigeriji Izvor: zmotions/Shutterstock

Više od 30 ljudi ubijeno je, a još nekoliko njih oteto u selu na sjeveru Nigerije, u saveznoj državi Niger, kada su napadači u subotu uveče upali u selo Kasuvan-Daji i otvorili vatru na mještane. Policija trenutno traga za otetim osobama.

Policija tvrdi da iza masakra stoje najmanje dvije naoružane osobe, a riječ je, nažalost, samo o jednom u nizu krvavih incidenata koji su se u posljednje vrijeme dogodili u toj regiji.

Ovakvi napadi česti su u Nigeriji, najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji, gdje se desetine odmetnutih bandi bore za kontrolu teritorije i često napadaju udaljene zajednice u kojima je bezbjednost slaba, a prisustvo države minimalno, prenosi Jutarnji. Tako se i subotnji napad u selu KasuVan-Daji dogodio u blizini zajednice Papiri, gdje je u novembru iz katoličke škole oteto više od 300 učenika i njihovih učitelja.

Prema navodima policije, napadači koji su upali u Kasuvan-Daji stigli su iz nacionalnog parka Forest duž okruga Kabe, što ukazuje na već uobičajen obrazac bandi koje koriste napuštene i prostrane šumske rezervate kao skrovišta.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nigerija napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ