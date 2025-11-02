logo
Nigerija prihvatila američku pomoć: Ovo su uslovi primirja, Trampu se neće svidjeti

Nigerija prihvatila američku pomoć: Ovo su uslovi primirja, Trampu se neće svidjeti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Nigerija je saopštila da prihvata pomoć Donalda Trampa u borbi protiv islamskih pobunjenika.

Nigerija prihvatila američku pomoć Izvor: Evan El-Amin/zmotions/Shutterstock

Nigerija je danas saopštila da prihvata američku pomoć u borbi protiv islamističkih pobunjenika sve dok se poštuje njen teritorijalni integritet, kao odgovor na prijetnje predsjednika Donalda Trampa vojnom akcijom zbog, kako je rekao, zlostavljanja hrišćana u toj zapadnoafričkoj zemlji.

Tramp je juče izjavio da je od Ministarstva odbrane zatražio da se pripremi za moguću "brzu" vojnu akciju u Nigeriji ukoliko ta najmnogoljudnija afrička država ne spriječi ubijanje hrišćana.

"Pozdravljamo američku pomoć sve dok ona priznaje naš teritorijalni integritet", rekao je za Rojters Danijel Bvala, savjetnik nigerijskog predsjednika Bole Tinubua.

Muslimanski sjever i hrišćanski jug

Bvala je pokušao da umanji napetost između dvije zemlje, uprkos tome što je Tramp Nigeriju nazvao "osramoćenom zemljom".

"Siguran sam da će, do trenutka kada se ova dvojica lidera sastanu i sjednu za sto, biti boljih rezultata u našoj zajedničkoj odlučnosti da se borimo protiv terorizma", rekao je.

Nigerija, zemlja sa više od 200 miliona stanovnika i oko 200 etničkih grupa, podijeljena je na pretežno muslimanski sjever i većinski hrišćanski jug.

Boko Haram

Islamistički pobunjenici poput Boko Harama više od 15 godina ostavljaju pustoš u zemlji, ubijajući na hiljade ljudi, ali su njihovi napadi uglavnom ograničeni na sjeveroistok zemlje, gdje većinom živi muslimansko stanovništvo.

Iako su među ubijenima i hrišćani, veliku većinu žrtava čine muslimani, navode analitičari.

U centralnoj Nigeriji često dolazi do sukoba između uglavnom muslimanskih stočara i uglavnom hrišćanskih poljoprivrednika zbog pristupa vodi i pašnjacima, dok na sjeverozapadu zemlje naoružane grupe kontinuirano napadaju sela, otimajući mještane radi otkupa.

(Mondo.rs)

Tagovi

Nigerija SAD Donald Tramp

