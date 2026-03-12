logo
Raskrinkavanje Epstinove mreže: Knjigovođa pred Kongresom priznao, milioni stizali od najbogatijih ljudi svijeta

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ričard Kan, knjigovođa Džefrija Epstina, svedočioje pred Kongresom o milionima koje su slali moćnici.

Raskrinkavanje Epstinove mreže moćnika Izvor: House Oversight Democrats

Kongres SAD konačno „"češlja" finansije pokojnog pedofila Džefrija Epstina! Njegov dugogodišnji knjigovođa Ričard Kan pojavio se pred Odborom za nadzor i otkrio šokantne detalje o novcu koji je bio "gorivo" za jednu od najmračnijih operacija u istoriji.

Dok se svijet pita ko je sve bio dio Epstinove mreže, njegov glavni čovjek za novac, Ričard Kan, pokušao je da se "opere" tvrdnjom da "ništa nije znao" o s*ksualnom zlostavljanju djevojčica. Međutim, političari ga ne puštaju tako lako.

"Nisam znao ništa", a milijarde stizale

Kan, koji je godinama upravljao Epstinovim bogatstvom i autorizovao isplate – uključujući i one žrtvama – tvrdi da je mislio da je Epstin samo "finansijski planer". Kongresmen Džejms Vokinšo bio je brutalan: "Epstinova mreža trgovine ljudima ne bi bila moguća bez Ričarda Kana."

Ko je sve "finansirao" Epstina?

Odbor je potvrdio da su ogromne sume novca na Epstinove račune stizale od nekih od najmoćnijih ljudi planete. Iako niko od njih nije optužen za krivična djela, njihove veze sa Epstinom sada su pod lupom javnosti:

  • Les Veksner (bivši šef trgovinskog lanca)
  • Glen Dubin (hedž fond menadžer)
  • Stiven Sinofski (tehnološki preduzetnik)
  • Leon Blek (investitor)
  • Porodica Rotšild (čuvena bankarska dinastija)
  • Ehud Barak (bivši premijer Izraela)

JP Morgan i Dojče banka pod lupom 

Republikanac Džejms Komer, predsjedavajući odbora, otkrio je da su istražitelji pregledali čak 40.000 dokumenata dobijenih od "Džej Pi Morgan" i "Dojče banke". Epstin je bio povezan sa najmanje 64 različite firme, što ukazuje na to da je njegova finansijska mreža bila projektovana tako da bude nevidljiva za poreske organe i istražitelje.

Gdje je tu Donald Tramp?

Kada je riječ o predsjedniku Donaldu Trampu, Komer je izričit: Prema navodima on nikada nije vidio bilo kakvu finansijsku transakciju između Epstna i Trampa. Prema riečima predsjedavajućeg, ovo je samo jedan u nizu svjedoka koji su potvrdili da nisu videli nikakve nezakonite radnje koje bi povezale Trampa sa Epštajnovim mračnim poslovima.

Izvor: X/@Chesschick01

"Hoćemo istinu"

Istraga se nastavlja, a cilj je jasan - prema mišljenju većine Amerikanaca cilj bi trebao da bude jasan, otkriti kako je sistem "zakazao" i kako je jedan čovjek decenijama mogao da zlostavlja maloljetnice dok je istovremeno "trgovao" sa elitom.

"Ova istraga je tu da američkom narodu donese istinu", zaključio je Komer.

 (AP News/Mondo) 

