Albanija gori, a hiljade bijesnih građana treći dan zaredom drže pod blokadom Tiranu uz povike "Albanija nije na prodaju".

Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia

Protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa investitora i zeta američkog predsjednika Donalda Trampa - Džareda Kušnera, nastavljaju da rastu širom Albanije, dok ekološke organizacije upozoravaju na ozbiljnu prijetnju po jedno od najvrednijih prirodnih područja Mediterana, piše "Gardijan".

Hiljade demonstranata izašle su u srijedu, treći dan zaredom, na ulice Tirane, zahtijevajući obustavu projekta vrijednog 1,6 milijardi dolara koji se planira na području ostrva Sazan i obližnjih zaštićenih priobalnih zona. Protesti bi narednih dana trebalo da se prošire i na jug zemlje.

Krajem maja organizovani su protesti građana i ekoloških nevladinih organizacija protiv tog projekta, zbog čega su investitori postavili visoke ograde sa bodljikavom žicom na vrhu na predviđenoj lokaciji u Zvernecu, na jugu Albanije, čime je lokalnom stanovništvu i turistima onemogućen pristup plaži.

Ekološke organizacije tvrde da je projekat od samog početka praćen nedostatkom transparentnosti, kao i da javnost nije imala uvid u ključnu dokumentaciju niti priliku da učestvuje u javnim konsultacijama.

- Od početka do kraja postojao je potpuni nedostatak transparentnosti. Nismo vidjeli javne rasprave niti dokumentaciju koja bi opravdala izdavanje dozvola - izjavio je izvršni direktor organizacije Zaštita i očuvanje prirodne sredine u Albaniji (PPNEA) Aleksandar Trajče.

Vidi opis Treći dan protesta u Albaniji: Narod poručio Trampovom zetu da zemlja nije na prodaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Spor oko jednog od najosjetljivijih ekosistema Mediterana

Planirani kompleks obuhvata područje ostrva Sazan, jedinog albanskog ostrva, kao i okolne močvare, lagune i priobalna staništa unutar zaštićenog morskog nacionalnog parka.

Stručnjaci upozoravaju da se radi o regionu izuzetne biološke raznovrsnosti. To područje predstavlja jedno od poslednjih utočišta ugrožene mediteranske foke monahinje, dok u njemu obitava više od 200 vrsta ptica, uključujući flamingose i dalmatinske pelikane.

Dodatnu zabrinutost izazvali su izvještaji da su radnici počeli da postavljaju betonske ograde sa bodljikavom žicom, dok je teška mehanizacija već uklonila dijelove pješčanih dina i mediteranskih borovih šuma kako bi se izgradili pristupni putevi.

Prema tvrdnjama lokalnih stanovnika, pojedinim vlasnicima zemljišta privremeno je onemogućen pristup njihovim posjedima.

- Ovo više nije samo pitanje zaštite životne sredine. Postalo je pitanje građanskih prava i odnosa države prema lokalnom stanovništvu - ocijenio je Trajče.

Rama odbacuje mogućnost zaustavljanja investicije

Albanski premijer Edi Rama odbacuje optužbe da će projekat ugroziti prirodna bogatstva Albanije i insistira da će investicija donijeti nova radna mjesta, razvoj infrastrukture i dodatni priliv stranog kapitala.

Rama je demonstrantima ponudio razgovor u pokušaju da smiri tenzije, ali je istovremeno jasno poručio da neće dozvoliti obustavljanje projekta.

- Ne postoji apsolutno nikakva šansa da će investicija biti zaustavljena dok sam ja ovdje - rekao je albanski premijer.

On je dodatno naglasio da Albanija mora ostati otvorena za strane investitore i upozorio da zemlja ne smije steći reputaciju države koja kapital dočekuje neprijateljski.

Uključeni Kušner i Ivanka Tramp

Kontroverze su dodatno pojačane nakon što je ove godine kćerka američkog predsjednika Ivanka Tramp posjetila Albaniju zajedno sa timom arhitekata kako bi obišla lokaciju predviđenu za razvoj projekta.

Investiciju predvodi kompanija "Affinity Partners", investicioni fond Džareda Kušnera, dok projekat na terenu realizuje kompanija "Sazan Real Estate Development LLC".

Predstavnici investitora odbacuju kritike i tvrde da će razvoj biti sproveden uz poštovanje ekoloških standarda i interesa lokalne zajednice.

- Naš fokus ostaje na odgovornom upravljanju, unapređenju životne sredine, otvaranju novih radnih mjesta i stvaranju dugoročne vrijednosti za lokalne zajednice - saopštila je kompanija.

Pokrenuta istraga zbog spornih zakonskih izmjena

Dodatni pritisak na vladu stvorila je odluka albanskog Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije, poznatog kao SPAK, da pokrene istragu o kontroverznim izmjenama zakona o zaštićenim područjima usvojenim 2024. godine.

Protivnici projekta smatraju da su upravo te izmjene otvorile vrata za komercijalni razvoj područja koja su ranije bila pod strogom zaštitom države.

Kontroverza oko Kušnerovog projekta dolazi u trenutku kada Albanija bilježi snažan rast turizma. Zemlja posljednjih godina privlači sve više posjetilaca zahvaljujući netaknutoj prirodi i pristupačnim cijenama.

Dok pristalice projekta tvrde da je privlačenje luksuznih investicija neophodno kako bi se izbjegli problemi masovnog turizma, protivnici smatraju da slučaj simbolizuje šire nezadovoljstvo načinom na koji vlast donosi ključne odluke.

- Bijes građana nije prvenstveno usmjeren protiv Džareda Kušnera ili Ivanke Tramp. Ljudi su ogorčeni na vladu i način na koji je cijeli proces vođen - zaključio je Trajče.

Demonstranti u Tirani su takođe tražili ostavku Edija Rame, uz povike "Albanija nije na prodaju".

(Mondo.rs)