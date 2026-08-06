Prijedor zaštićen od poplava: Završen zaštitni zid u Tukovima

U prijedorskom naselju Tukovi završena je izgradnja parapetnog zida dugog 1,8 kilometara. Gradonačelnik Slobodan Javor najavio je nastavak radova na zaštiti od poplava i izgradnju kanalizacije.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je danas da je u naselju Tukovi završena izgradnja parapetnog betonskog zida, kao jedne od niza mjera za zaštitu od poplava.

Javor je precizirao da je riječ o zidu dugom 1,8 kilometara i da će građani ubuduće, kada dođu velike vode, imati mirne noći, što je i bio primarni cilj i gradskog i republičkog nivoa vlasti.

"Realizovane su i brojne druge mjere, kao što su produbljivanje korita ispod željezničkog mosta u Brezičanima, čišćenje korita obale sa lijeve i desne strane, uzvodno i nizvodno, po 300 metara, izdizanje krune nasipa na rijeci Gomjenici u dužini od 2,5 kilometara", izjavio je Javor novinarima u Prijedoru.

On je napomenuo da je sada potrebno početi radove u okviru projekta izdizanja krune nasipa na desnoj obali rijeke Gomjenice, izgradnju parapetnog zida u Gomjenici dužine dva kilometra i čišćenje obale kod gradskog mosta.

"Kroz desetak dana počinje izgradnja zemljanog nasipa u dužini od kilometar u Raškovcu", najavio je Javor.

On je naglasio da je mještanima Tukova kanalizacija prioritet i da će sutra Skupština grada razmatrati rebalans budžeta u kojem će se za taj projekat naći pet miliona KM, i to dva miliona KM gradskog novca i tri miliona KM od Vlade Republike Srpske.

"Nakon što rebalans bude usvojen, odmah ćemo raspisati tender za izgradnju kanalizacione mreže i, kroz neka dva mjeseca, očekujemo početak radova", najavio je Javor.

On je istakao da "Vode Srpske" u narednih desetak dana treba da raspišu javni poziv gdje će svi izvođači na području grada Prijedora i šire moći da se prijave da se očisti korito rijeke Sane, a radiće se u četiri faze.

Javor je pojasnio da je prva faza od gradskog mosta prema Brezičanima, a druga je od gradskog mosta do vijadukta.

"Imamo treću i četvrtu fazu od vijadukta prema manastiru Klisina. Sve se faze u isto vrijeme raspisuju. Negdje ima šljunka, negdje su zemljani radovi, negdje ima nekog drugog otpada. Pozivam sve zainteresovane firme da se prijeve da u što kraćem periodu očistimo i produbimo korito Sane", rekao je Javor.