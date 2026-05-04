Prijedor: Za šetalište uz Sanu i parapetne zidove 1,2 miliona KM

Grad Prijedor započinje projekat vrijedan 1,2 miliona KM.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Grad Prijedor finansiraće sa 1,2 miliona KM rekonstrukciju šetališta uz desnu obalu rijeke Sane i izgradnju parapetnih zidova za odbranu od poplava, objavila je danas Gradska uprava.

Načelnik gradskog Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Aleksandar Šobot izjavio je da se investicija sastoji od dva dijela, odnosno od rekonstrukcije i dogradnje postojećeg šetališta i postojećeg zaštitnog zida u dužini od oko 800 metara i od izgradnje novog zaštitnog zida i novog šetališta dužine oko kilometar.

"Postojeći zid od gradskog mosta uzvodno podižemo za 40 do 50 centimetara da bismo podigli kotu zaštite od poplava, te presvlačimo asfaltom postojeće šetalište i postavljamo klupe i dodatnu rasvjetu", rekao je Šobot Srni.

On je pojasnio da od mjesta gdje se sada završava postojeće šetalište uzvodno ovih dana kreće čišćenje terena od rastinja, starih vodostanica i ruševnih kuća uz saglasnost vlasnika objekata i "Voda Srpske".

"Od tog mjesta uzvodno do gomjeničkog mosta izdižemo postojeći nasip i gradimo potpuno novo šetalište koje ćemo povezati sa postojećim gomjeničkim nasipom. Na tom šetalištu biće mobilijar i asfaltna staza široka 2,2 metara, te staza s travnatom i sa tampon podlogom od pijeska, kako bi se sve moglo korsititi za šetanje, trčanje, kolica, rolere i bicikle", najavio je Šobot.

Prema njegovim riječima, time će biti kompletirana cjelina između gradskog i gomjeničkog mosta koja će se nadovezati na zaštitni nasip koji "Vode Srpske" trenutno rade na potezu od gomjeničkog mosta uzvodno ka ribnjaku Saničani izdižući krunu postojećeg nasipa za oko 60 do 70 centimetara i proširujući ga.

"Sve zajedno činiće ujednačenu visinsku kotu za zaštitu od poplava, a takođe i multifunkcionalnu stazu dužine oko četiri kilometra u jednom smjeru", dodao je Šobot.

On je podsjetio da nizvodno od ovih lokacija, u naselju Raškovac, "Vode Srpske" grade zemljalni nasip dužine 1,1 kilometara i da se uvezivanjem svih ovih mjera republičkog i lokalnog nivoa stvaraju predispozicije za zaštitu gradske zone od poplava.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke je 1.017.094 KM, bez PDV-a.

U pitanju je otvoreni postupak, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, rok za izvođenje radova 240 kalendarskih dana, a rok za dostavljanje ponuda 25. maja.

Šobot je naglasio da je od ukupne investicije rudnik "Arselor Mital" Prijedordonirao pola miliona KM kada su prošle godine u martu poplave zadesile Prijedor, a 700.000 KM su sredstva grada.