Vlada RS izdvojila dodatnih 1,8 miliona KM za zaštitu od poplava u Prijedoru

Vlada Republike Srpske odobrila je više od 1,8 miliona KM za zaštitu od poplava u Prijedoru pored ranije odobrenih 5,5 miliona, izjavila je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.

Izvor: Info Prijedor

Kuzmićeva je navela da je dosta učinjeno, ali da opasnost nije u potpunosti otklonjena te da će po završetku radova naselja u kojima se projekti realizuju biti zaštićena od poplava.

"Kao odgovorna Vlada, ne bježimo od problema. Najavljuju se padavine u narednim danima i tim povodom smo i ovdje. Želim da čujem i izvođača radova, gradonačelnika i direktora `Voda` kolika je opasnost po građane", rekla je Kuzmićeva novinarima u Prijedoru nakon sastanka u Gradskoj upravi.

Ona je istakla da je grad Prijedor pokazatelj dobre saradnje sa Ministarstvom, te da je veoma zadovoljna šta gradonačelnik sa svojim timom radi i da zato ima ovoliku podršku Vlade Republike Srpske.

"Što se tiče poljoprivrede u gradu Prijedoru, iz Ministarstva je direktno isplaćeno u prethodne tri godine više od 20 miliona KM, a, uopšteno, zajedno sa vodoprivredom i šumarstvom, više od 30 miliona KM", podsjetila je Kuzmićeva.

Pozdravila je odluku Narodne skupštine Republike Srpske da odobri zaduženje u oblasti konkurentnosti poljoprivrede, gdje će širom Republike Srpske, kao i u Prijedoru, biti realizovano navodnjavanje.

"Tu se radi o oko 100 hektara površine, što je veoma značajno za naše poljoprivrednike da modernizuju svoju proizvodnju", dodala je Kuzmićeva.

Ona je za farmu "Škundrić" u Rasavcima kod Prijedora rekla da je to jedan od najvećih mljekara u Republici Srpskoj.

"Želimo direktno od naših proizvođača da čujemo koje su to količine, i ako su umanjene, koliko im je pomoglo kako smo odreagovali sa povećanjem podsticaja u sektoru mljekarstva. Tako najbolje možemo zajednički riješiti na terenu", rekla je Kuzmićeva.

Direktor "Voda Srpske" Miroslav Milovanović podsjetio je da je Vlada ranije obezbijedila 5,5 miliona KM za intervencije na devet lokacija u Prijedoru i da će se sve raditi, osim jedne manje, koja je i manje vrijednosti, a to je zemljani nasip u Raškovcu, gdje će radovi početi kad se steknu povoljniji vremenski uslovi.

Ukazao je na to da će zaštita od poplave u Gomjenici koštati za 1,3 miliona KM više od prvobitne projekcije, budući da se umjesto prvobitno planiranog nasipa radi betonski zid.

"Vlada je to prepoznala i u narednim danima će ta sredstva biti odobrena", rekao je Milovanović.

On je zahvalio Gradskoj upravi i resornim odjeljenjima za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je da izgradnja parapetnog zida u Tukovima teče po planiranoj dinamici i zid dužine 1,8 kilometara biće završen kroz mjesec i desetak dana.

"Zvanično danas mogu da kažem da će i sa strane Gomjenice biti izgrađen parapetni zid od ušća rijeke Gomjenice u Sanu do Žegera, odnosno do mosta", rekao je Javor, ističući da je u pitanju dužina od dva kilometra i da će u cjelosti biti izgrađen betonski zid.

On je podsjetio da je već nekoliko mjera završeno u prethodnom periodu, kao što je čišćenje i produbljenje korita rijeke Sane kod željezničkog mosta u Brezičanima.

Načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora Žarko Tubin rekao je da je s resornim ministrom razmotrio opcije za apliciranje nekih projektnih prijedloga i da su usaglasili naredne korake.

On je najavio da će podsticaji grada za poljoprivredu zadržati sve postojeće mjere kojima će obuhvatiti sve grane poljoprivredne proizvodnje.

Kuzmićeva je posjetila gradilište zaštitnog objekta od poplava u naselju Tukovi i farmu muznih krava "Škundrić".