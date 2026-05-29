Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Antonio Zanardi Landi i zvanično kandidat za novog visokog predstavnika u BiH

Autor Vesna Kerkez
Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi zvanično je predložen za novog visokog predstavnika u BiH, a odluka bi trebalo da bude donesena početkom juna u Sarajevu.

Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i zvanično je kandidat za visokog predstavnika u BiH, potvrđeno je portalu Politicki.ba iz više diplomatskih izvora.

Zvanični Rim formalno ga je predložio Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira (SB PIK), koje će se sastati u Sarajevu 3. i 4. juna, kada bi trebalo da bude donesena i formalna odluka o novom visokom predstavniku.

Zanardi Landi je prvobitno bio američki prijedlog, ali je prihvaćen i u Rimu kako bi pozicija visokog predstavnika ostala u evropskim rukama.

Evropski zvaničnici su, tokom neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova 27 država Evropske unije, podržali da Italijan preuzme funkciju visokog predstavnika. Francuska je, prema navodima izvora, odustala od svog kandidata kojeg su podržavale Njemačka i Velika Britanija.

Antonio Zanardi Landi rođen je 24. maja 1950. godine u Udinama. Trenutno obavlja dužnost ambasadora Suverenog vojnog malteškog reda pri Svetoj stolici u Vatikanu i član je Suverenog savjeta ovog reda.

Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi, a usavršavanje je nastavio na francuskoj Nacionalnoj školi za administraciju (ENA) u Parizu, gdje je postao prvi Italijan koji je pohađao ovu prestižnu instituciju.

Tokom diplomatske karijere službovao je u Otavi, Teheranu i Londonu, a regionalnoj javnosti postao je poznat tokom mandata ambasadora Italije u Beogradu od 2004. do 2006. godine, u vrijeme državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Nakon toga imenovan je za ambasadora u Ruskoj Federaciji i Turkmenistanu, gdje je ostao do 2013. godine. Po povratku iz Moskve preuzeo je funkciju diplomatskog savjetnika predsjednika Republike Italije.

