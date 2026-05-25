Pred NSRS zahtjev za zatvaranje OHR-a: Evo šta piše u deklaraciji

Autor Nikolina Damjanić
0

Pred poslanicima Narodne skupštine RS danas će se naći Prijedlog deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, kojim se traži ukidanje OHR-a, poništavanje odluka Kristijana Šmita i Valentina Incka i vraćanje neustavno oduzetih nadležnosti entitetima.

NSRS danas raspravlja o zatvaranju OHR-a i poništavanju Šmitovih odluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U dokumentu se poručuje da je dalje prisustvo OHR-a prepreka unutrašnjem dijalogu i evropskom putu BiH, dok Republika Srpska najavljuje političke i pravne poteze ukoliko bude imenovan novi visoki predstavnik sa bonskim ovlaštenjima.

Rasprava o deklaraciji biće održana na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, a dokument predviđa da se demokratski izabrane institucije proglase jedinim legitimnim nosiocima vlasti u BiH i Republici Srpskoj.

U tekstu deklaracije navodi se da je upotreba bonskih ovlaštenja pravno neutemeljena, te da nametanje zakona, izmjene ustava entiteta i smjene izabranih funkcionera predstavljaju kršenje Dejtonskog sporazuma, ustava i međunarodnog prava.

Posebno se ističe zahtjev da nadležne institucije stave van snage sve odluke koje su donosili Kristijan Šmit i Valentin Incko, kao i da započnu proces vraćanja nadležnosti entitetima.

Narodna skupština Republike Srpske u deklaraciji se protivi imenovanju novog visokog predstavnika i poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti UN da donesu odluku o konačnom zatvaranju OHR-a, za koji se tvrdi da je postao prepreka političkoj stabilnosti i unutrašnjem dogovoru u BiH.

U dokumentu se navodi i da bi Republika Srpska, ukoliko bude imenovan novi visoki predstavnik sa bonskim ovlaštenjima, mogla koristiti sva pravna i politička sredstva borbe za zaštitu svojih interesa. Kao moguće mjere pominju se otežavanje formiranja institucija BiH nakon opštih izbora, kao i povlačenje predstavnika Republike Srpske iz Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništva BiH i Savjeta ministara.

Predlagači deklaracije smatraju da je nakon tri decenije međunarodnog intervencionizma vrijeme da BiH, njeni entiteti i konstitutivni narodi sami preuzmu odgovornost za budućnost zemlje, uz direktan dijalog bez međunarodnog posredovanja.

Osim ove tačke, poslanici će razmatrati i izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, izvještaj Komisije za koncesije, godišnji izvještaj Ombudsmana za ljudska prava BiH, kao i informacije o prevenciji vršnjačkog nasilja i obavezama iz procesa evropskih integracija.

