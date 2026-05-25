Određen pritvor osumnjičenom za seksualno iskorištavanje djeteta putem interneta

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Osnovni sud u Bijeljini odredio je pritvor licu čiji su inicijali M.DŽ. osumnjičenom za iskorištavanje kompjuterske mreže za izvršenje krivičnih dijela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, saopšteno je iz Suda.

Sud u Bijeljini odredio pritvor osumnjičenom za seksualno iskorištavanje djeteta putem interneta Izvor: Shutterstock

Na teret mu se stavlja i iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

Osumnjičeni M.DŽ. je u dužem vremenskom periodu putem interneta djetetu mlađem od 15 godina, iako je bio svjestan da se radi o djetetu, učinio dostupnim spise, slike i audio-vizuelni seksualno eksplicitan sadržaj.

On je dogovarao sastanak sa oštećenom radi vršenja obljube ili sa njom izjednačene polne radnje.

Pritvor je određen zbog bojazni da će uništiti dokaze, ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

Utvrđeno je da postoji osnovana bojazan da bi osumnjičeni mogao pristupiti internet nalozima, čime bi mogao uništiti dokaze ili ih prikriti, brisati ili uklanjati.

Sud je naveo da naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo jer je u dužem vremenskom periodu koristio profile pod tuđim imenom, pa iako je imao svijest da se radi o djetetu od 14 godina pokazao je veliku upornost da se dopisuje na seksualno eksplicitan način.

