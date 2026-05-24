"Upravo sam mu oduzela život u stanu": Žena ubila partnera, pa se sama prijavila

Žena je u Pforcajmu u Njemačkoj ubila svog partnera, a potom se sama prijavila policiji. Forenzičari i stručnjaci sudske medicine odmah su izašli na lice mjesta i satima prikupljali dokaze i pregledali stan.

Izvor: Christoph Hardt / imago stock&people / Profimedia

Policijska stanica u Pforcajmu primila je u subotu uveče, neposredno pre ponoći, iznenađujući i dramatičan telefonski poziv u kojem se 48-godišnja žena hladnokrvno prijavila, navodeći da je upravo oduzela život svom partneru u stanu.

Nakon njenog dramatičnog priznanja, nekoliko policijskih i vozila hitne pomoći naizmjenično su se odmah uputila ka navedenoj adresi u stambenoj zgradi u Ojtingenu. Po ulasku u rezidenciju, policajci su pronašli tijelo njenog 52-godišnjeg partnera. Ekipa hitne medicinske pomoći odmah je započela reanimaciju, ali nesrećnom muškarcu nije bilo pomoći i proglašen je mrtvim na licu mjesta.

Osumnjičena 48-godišnjakinja, za koju njemačka policija kaže da je hrvatska državljanka, nije pružila nikakav otpor prilikom hapšenja u svom stanu i mirno je dozvolila policiji da joj stavi lisice.

Žrtva preminula usljed "grube sile"

Forenzičari, stručnjaci za očuvanje dokaza i specijalisti sudske medicine odmah su stigli na lice mjesta i proveli sate temeljno pregledajući tijelo žrtve i prikupljajući dokaze iz stana.

Prema zvaničnim informacijama i prvom saopštenju nadležnog državnog tužilaštva, nesrećni 52-godišnjak je preminuo od posljedica teških povreda nanetih "oštrom silom". Istražitelji su takođe potvrdili da su žrtva i osumnjičena ranije bili u bliskoj romantičnoj vezi.

Određen pritvor zbog ubistva

Nakon završene prve faze krivične istrage, osumnjičena žena je privedena dežurnom istražnom sudiji. Na zvaničan zahtjev Državnog tužilaštva, sudija je odmah izdao i potpisao potjernicu za njom i odredio joj pritvor zbog krivičnog djela ubistva.

Odmah nakon sudskog ročišta, žena je pod jakom pratnjom prebačena u pritvor. Velika policijska istraga o svim detaljima ove tragedije, tačnom toku krvavog događaja i motivu koji je naveo ženu na ovaj čin i dalje intenzivno traje.