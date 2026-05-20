logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protest u Drnišu nakon ubistva mladog dostavljača: "Sistem je zakazao, pitanje vremena kada će se tragedija ponoviti"

Protest u Drnišu nakon ubistva mladog dostavljača: "Sistem je zakazao, pitanje vremena kada će se tragedija ponoviti"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Drnišu je u srijedu uveče održan protest građana povodom ubistva maturanta Luke Milovca sa kojeg je poručeno da je sistem zakazao i da je potrebno izmijeniti Krivični zakon.

drnis.JPG Izvor: Facebook/screenshot

Građani su poručili da je ovo okupljanje vapaj zajednice koja pita zašto niko nije reagovao na vrijeme?

Podsjećaju da su godinama živjeli uz ubicu Kristijana Aleksića (50) od kojeg su strahovali i koji je prijetio svima u gradu.

Građani su naveli da su sa zebnjom govorili da je pitanje vremena kada će se tragedija ponoviti, što se i obistinilo.

Naveli su da iza njihovog okupljanja ne stoje političke stranke ili neko udruženje već građani, roditelji, prijatelji i komšije, prenosi portal "Indeks".

Aleksić je u subotu, 16. maja, ubio devetnaestogodišnjeg dostavljača pice Luku Milovića.

Uhapšen je nakon cjelonoćne policijske potrage i određen mu je jednomjesečni pritvor.

Osumnjičeni već ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio za ubistvo djevojke, dok su dvije bile uslovne.

Aleksić je u maju 1994. godine sa 17 uboda nožem usmrtio 22-godišnju djevojku, a u ranijim postupcima pominjani su i njegovi teški psihički problemi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ubistvo Hrvatska protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ