Podrška za roditelje njegovatelje u RS: Uvodi se poseban dodatak, rješava se problem starosne granice od 30 godina

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da se Prijedlogom zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti uvodi poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom, za šta je na godišnjem nivou potrebno izdvojiti 24,4 miliona KM.

Šeranić je pojasnio da je novo pravo namijenjeno za dvije kategorije korisnika prava, te da prvoj kategoriji pripadaju roditelji koji su prema odredbama Zakona o dječjoj zaštiti koristili pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, a čije dijete je navršilo 30 godina života, a zbog čega roditelji gube pravo propisano Zakonom o dječjoj zaštiti.

"Shodno zahtjevima koji su se našli pred Vladom Srpske, predvidjeli smo da se uvede to pravo da roditelj, odnosno njegovatelj i nakon 30. godine dijeteta sa smetnjama u razvoju ili lica sa invaliditetom može da zadrži ovo pravo", rekao je Šeranić obrazalažći navedeno zakonsko rješenje u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je naveo da drugoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji djeteta koje ima značajne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtijeva posebnu njegu koju zahtijeva stanje djece čiji roditelji ostvaruju pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju po Zakonu o dječjoj zaštiti.

"Ovaj zakon je predviđen u statusu hitnog, ali nakon razgovora sa udruženjima iz ove oblasti zaključeno je da se zakon uputi u redovnu proceduru, kako bismo u okviru samog zakona, nakon usvajanja nacrta, a do izrade prijedloga, mogli da obavimo još konsultacija sa roditeljima i predstavnicima udruženja koja okupljaju lica ometena u razvoju", rekao je Šeranić.

On je napomenuo da je za sprovođenje ovog zakona neophodno u budžetu Republike obezbijediti 24,4 miliona KM na godišnjem nivou.

"S obzirom na da će Zakon biti upućen u proceduru usvajanja u maju, a primjena je planirana od juna, za ovu godinu je potrebno obezbijediti 12,3 miliona KM", rekao je Šeranić.