Ministarstvo zdravlja RS: Nijedno pravo nije ukinuto, evo koliki iznos će primati roditelji njegovatelji

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS najoštrije odbacuje netačne i zlonamjerne tvrdnje koje pojedini političari plasiraju u javnost u vezi sa dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, a koje se odnose na prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

Iz Ministarstva smatraju neprimjerenim i neodgovornim da se ovako osjetljiva pitanja koriste u političke svrhe i da se među roditelje unosi strah i nesigurnost plasiranjem netačnih informacija.

"Podsjećamo javnost da predloženim dopunama Zakona nijedno postojeće pravo nije ukinuto. Naprotiv, ovim se postiže da roditelji-njegovatelji nastave da primaju naknadu u istom iznosu i nakon što lice sa invaliditetom navrši 30 godina života, što je značajna

novina koja se uvodi upravo na zahtjev roditelja", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Istovremeno, kako ističu, uvodi se novo pravo koje će omogućiti podršku i onim porodicama koje do sada nisu mogle ostvariti prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

"Na osnovu više prava i naknada, roditelji-njegovatelji lica starijih od 30 godina primaće oko 1.246 KM mjesečno, dok će porodice koje prethodno nisu mogle ostvariti pravo na naknadu roditelju-njegovatelju sada, po više osnova, primati ukupno oko 1.126 KM na mjesečnom nivou", tvrde iz ministarstva.

Naglašavaju da je za ostvarivanje ovih novih prava potrebno izdvojiti ukupno dodatnih 24 miliona maraka godišnje. Time će se, kako tvrde, za prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Republici Srpskoj izdvajati ukupno oko 300 miliona KM godišnje.

Ministarstvo posebno naglašava da su predložena rješenja kreirana u saradnji sa strukom, udruženjima i predstavnicima roditelja, sa ciljem unapređenja sistema socijalne zaštite i podrške licima sa invaliditetom i njihovim porodicama, što će biti nastavljeno i u narednom periodu.

"Takođe, podsjećamo da su razvoj dnevnih centara, usluga predaha i drugih vidova podrške porodicama, u nadležnosti lokalnih zajednica. Upravo su to usluge koje su roditelji godinama tražili kako bi dobili stvarnu i kontinuiranu podršku u svakodnevnom životu", istakli su u ministarstvu.

Podsjećamo, Vlada RS danas je utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uvodi pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika.

Ove izmjene, koje će se pred poslanicima Narodne skupštine RS naći 19. maja po hitnom postupku, izazvale su reakcije roditelja i političara koji su istakli da predložena rješenja nisu dovoljno dobra.

