Roditelji-njegovatelji traže zakon, sigurnost i dostojanstvo: "Nećemo više živjeti od obećanja"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Roditelji-njegovatelji u Republici Srpskoj poručili su da više ne žele živjeti od obećanja, već traže sistemsko rješenje koje će im obezbijediti sigurnost i dostojanstvo.

Roditelji-njegovatelji u Republici Srpskoj traže zakon i pravedne naknade – poruka Vladi RS Izvor: Facebook/Tanja Vukomanović

Predstavnici udruženja roditelja-njegovatelja sastali su se 26. februara sa narodnim poslanicima Tanjom Vukomanović i Bojanom Kresojevićem, sa kojima su razgovarali o konkretnim rješenjima i narednim koracima u borbi za njihova prava.

Kako su naveli, briga o djetetu sa poteškoćama u razvoju traje 24 časa dnevno i predstavlja stalnu, iscrpljujuću i odgovornu obavezu.

"Briga o djetetu sa poteškoćama u razvoju traje 24 sata dnevno. To nije povremena pomoć, to je stalna, iscrpljujuća i odgovorna obaveza. I zato pitanje roditelja-njegovatelja nije socijalna tema, već pitanje odgovornosti države prema najranjivijima", kaže Valentina Stojić, predsjednica udruženja “Glas tišine”.

Roditelji naglašavaju da ne traže privilegije, već jasna pravila i pravedan sistem.

"Ne tražimo privilegije. Tražimo pravedne naknade, ukidanje nepravednih starosnih ograničenja, pravo na naknadu i kada dijete pohađa školu, te uplatu doprinosa koja garantuje socijalnu sigurnost", ističe Stojić.

Posebno su zahvalili narodnim poslanicima Tanji Vukomanović i Bojanu Kresojeviću koji su, kako su naveli, javno stali uz roditelje-njegovatelje i pokrenuli konkretne razgovore o rješenjima.

"Njihova podrška pokazuje da postoje oni koji razumiju da ovo nije politička tema, nego ljudska", navedeno je u saopštenju.

Dogovoreno je da u narednom periodu bude organizovana konferencija za medije na kojoj će javnosti biti predstavljen dalji plan djelovanja.

Ipak, roditelji poručuju da podrška pojedinaca nije dovoljna i da očekuju konkretne odluke od Vlade Republike Srpske.

"Svako novo odlaganje znači nastavak nepravde. Naša borba neće stati. Jer roditelj-njegovatelj ne može uzeti pauzu. A ni država više nema pravo da uzima pauzu od svoje odgovornosti", zaključili su iz udruženja.

