Minić: Uslovi skandalozni, narednih dana rješenje za roditelje njegovatelje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su skandalozni uslovi pod kojima roditelji njegovatelji ostvaruju pravo na naknadu i za naredne dane najavio konkretna rješenja. Iz Udruženja "Glas tišine" kažu da su zahvalni što ih je neko čuo.

"Problem roditelja njegovatelja mora pod hitno biti riješen", napisao je Minić u objavi na Tviteru.

On je naveo da je detaljno upoznat sa ovim problemom i da će u narednim danima javnost će biti upoznata sa konkretnim rješenjem.

Predsjednica Udruženja "Glas tišine" Valentina Stojić kaže za MONDO da je zahvalna što je premijer prepoznao težinu i ozbiljnost njihovog problema.

"Naše udruženje je početkom jula podnijelo inicijativu za izmjenu i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na status roditelja-njegovatelja. Izjava premijera Minića da su uslovi pod kojim danas ostvaruju ovaj status skandalozni i da se pitanje mora hitno riješiti daje nam nadu da će se stvari konačno pomjeriti sa mrtve tačke".

Ova tema, kaže ona, nije samo pravno pitanje već i pitanje ljudskog dostojanstva.

"Roditelji koji 24 sata brinu o svojoj djeci sa poteškoćama zaslužuju poštovanje, sigurnost i adekvatan status u društvu. Naše udruženje vjeruje da će javnost u narednim danima kako je i najavlijeno, biti upoznata s rješenjima koja će konačno donijeti dostojanstven status roditeljima njegovateljima. Nadamo se da će svi naši zahtjevi jasno definisani u podnesenoj iniciiativi, biti u potpunosti ispunjeni, jer bi to značilo sigurniju i pravedniju budućnost kako za roditelje, tako i za našu djecu", ističe Stojić.

