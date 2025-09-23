logo
Minić: Uslovi skandalozni, narednih dana rješenje za roditelje njegovatelje

Autor Vesna Kerkez
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su skandalozni uslovi pod kojima roditelji njegovatelji ostvaruju pravo na naknadu i za naredne dane najavio konkretna rješenja. Iz Udruženja "Glas tišine" kažu da su zahvalni što ih je neko čuo.

minić o statusu roditelja njegovatelja Izvor: BN

"Problem roditelja njegovatelja mora pod hitno biti riješen", napisao je Minić u objavi na Tviteru.

On je naveo da je detaljno upoznat sa ovim problemom i da će u narednim danima javnost će biti upoznata sa konkretnim rješenjem.


Predsjednica Udruženja "Glas tišine" Valentina Stojić kaže za MONDO da je zahvalna što je premijer prepoznao težinu i ozbiljnost njihovog problema.

"Naše udruženje je početkom jula podnijelo inicijativu za izmjenu i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na status roditelja-njegovatelja. Izjava premijera Minića da su uslovi pod kojim danas ostvaruju ovaj status skandalozni i da se pitanje mora hitno riješiti daje nam nadu da će se stvari konačno pomjeriti sa mrtve tačke".

Ova tema, kaže ona, nije samo pravno pitanje već i pitanje ljudskog dostojanstva.

"Roditelji koji 24 sata brinu o svojoj djeci sa poteškoćama zaslužuju poštovanje, sigurnost i adekvatan status u društvu. Naše udruženje vjeruje da će javnost u narednim danima kako je i najavlijeno, biti upoznata s rješenjima koja će konačno donijeti dostojanstven status roditeljima njegovateljima. Nadamo se da će svi naši zahtjevi jasno definisani u podnesenoj iniciiativi, biti u potpunosti ispunjeni, jer bi to značilo sigurniju i pravedniju budućnost kako za roditelje, tako i za našu djecu", ističe Stojić.

(MONDO)

