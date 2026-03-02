UKC RS o tragičnoj smrti djeteta u banjalučkom vrtiću

Univerzitetski klinički centar Banjaluka se oglasio o djetetu koje je danas preminulo u jednom banjalučkom vrtiću.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Za “Nezavisne” je iz ove ustanove potvrđeno da je pacijent kod njih dovezen kolima Službe Hitne pomoći Doma zdravlja Banjaluka bez znakova života.

“Pacijent je dovezen intubiran te primljen u intezivnu njegu Klinike za dječije bolesti u 14.15 časova gdje je nastavljeno sa mjerama već započete reanimacije”, stoji u saopštenju UKC Banjaluka.

Prema riječima Olivere Ljuboja, načelnice Klinike za dječije bolesti UKC-a Republike Srpske preduzete su sve mjere reanimacije, ali i pored svih napora ljekara nije bilo pozitivnog odgovora, te je u 14.45 konstatovana smrt pacijenta.

Podsjećamo, iz Doma zdravlja Banjaluka rekli su da je Služba hitne medicinske pomoći danas, u 13.30 časova, primila telefonski poziv od strane osoblja vrtića.

"Na licu mjesta zatečeno je muško dijete, bez svijesti, cijanotične kože. Nakon provjere vitalnih znakova ekipa Službe hitne medicinske pomoći je započela reanimaciju i nastavila u sanitetskom vozilu u toku transporta na intenzivnu njegu Klinike za pedijatriju", naveli su iz Doma zdravlja.

Poziv od osoblja vrtića Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banjaluka primila je danas u 13.30 časova i na lice mjesta odmah je izašla kompletna medicinska ekipa koju su činili doktor i dva medicinska tehničara.

Po prijemu poziva iz vrtića, dispečer je obavijestio i nadležnu policijsku stanicu.

Policijskoj upravi Banjaluka danas je oko 14.50 časova prijavljeno da radnici Službe hitne medicinske pomoći u vrtiću ukazuju medicinsku pomoć djetetu.

"Oko 15.30 časova Policijska uprava Banjaluka je od Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske obaviještena da je dijete preminulo", kažu u policiji.

Prve informacije ukazuju da je dijete iznenada preminulo u snu i da u cijelom slučaju nema ništa sumnjivo, ali će biti obavljena obdukcija.

