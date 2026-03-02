logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UKC RS o tragičnoj smrti djeteta u banjalučkom vrtiću

UKC RS o tragičnoj smrti djeteta u banjalučkom vrtiću

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Univerzitetski klinički centar Banjaluka se oglasio o djetetu koje je danas preminulo u jednom banjalučkom vrtiću.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Za “Nezavisne” je iz ove ustanove potvrđeno da je pacijent kod njih dovezen kolima Službe Hitne pomoći Doma zdravlja Banjaluka bez znakova života.

“Pacijent je dovezen intubiran te primljen u intezivnu njegu Klinike za dječije bolesti u 14.15 časova gdje je nastavljeno sa mjerama već započete reanimacije”, stoji u saopštenju UKC Banjaluka.

Prema riječima Olivere Ljuboja, načelnice Klinike za dječije bolesti UKC-a Republike Srpske preduzete su sve mjere reanimacije, ali i pored svih napora ljekara nije bilo pozitivnog odgovora, te je u 14.45 konstatovana smrt pacijenta.

Podsjećamo, iz Doma zdravlja Banjaluka rekli su da je Služba hitne medicinske pomoći danas, u 13.30 časova, primila telefonski poziv od strane osoblja vrtića.

"Na licu mjesta zatečeno je muško dijete, bez svijesti, cijanotične kože. Nakon provjere vitalnih znakova ekipa Službe hitne medicinske pomoći je započela reanimaciju i nastavila u sanitetskom vozilu u toku transporta na intenzivnu njegu Klinike za pedijatriju", naveli su iz Doma zdravlja.

Poziv od osoblja vrtića Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banjaluka primila je danas u 13.30 časova i na lice mjesta odmah je izašla kompletna medicinska ekipa koju su činili doktor i dva medicinska tehničara.

Po prijemu poziva iz vrtića, dispečer je obavijestio i nadležnu policijsku stanicu.

Policijskoj upravi Banjaluka danas je oko 14.50 časova prijavljeno da radnici Službe hitne medicinske pomoći u vrtiću ukazuju medicinsku pomoć djetetu.

"Oko 15.30 časova Policijska uprava Banjaluka je od Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske obaviještena da je dijete preminulo", kažu u policiji.

Prve informacije ukazuju da je dijete iznenada preminulo u snu i da u cijelom slučaju nema ništa sumnjivo, ali će biti obavljena obdukcija.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka vrtić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ