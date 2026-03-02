logo
Iran otkrio šta planira sa ključnom tačkom

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Aragči, potvrdio je da Ormuski moreuz ostaje otvoren za plovidbu uprkos napetostima.

Iran o planovima za Ormuski moreuz Izvor: AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Iran za sada nema planove da zatvori Ormuski moreuz, nakon napada SAD i Izraela, rekao je ministar spoljnih poslova Abas Aragči u intervjuu za Al Džaziru.

"Nećemo zatvoriti Ormuski moreuz"

"Ne namjeravamo da za sada zatvorimo Ormuski moreuz, niti planiramo, u sadašnjoj fazi, da preduzmemo bilo kakve mjere koje bi poremetile plovidbu (kroz moreuz)", rekao je šef iranske diplomatije za Al Džaziru, koju uglavnom finansira katarska vlada.

Iran proizvodi oko 3,3 miliona barela dnevno i oko 1,3 miliona barela kondenzata i drugih tečnih ugljovodonika. Eksplozije su se čule i u subotu na iranskom ostrvu Harg u sjevernom Persijskom zalivu, sa terminalima sa kojih se 90 odsto iranskog izvoza nafte isporučuje stranim kupcima. Kina je najveći kupac iranske nafte.

Tenzije na Bliskom istoku su naglo eskalirale nakon što su američke i izraelske snage napale Iran u subotu ujutru. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke baze u zemljama duž Persijskog zaliva, uključujući glavne proizvođače nafte i gasa Katar, Kuvajt i Ujedinjene Arapske Emirate.

U međuvremenu, nekoliko vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavilo je tranzit nafte, goriva i tečnog prirodnog gasa kroz moreuz, koji se uglavnom nalazi u iranskim teritorijalnim vodama.

Izvor: Marine Traffic

Ključni odlomak

Satelitski podaci pokazali su veliki broj brodova usidrenih u blizini ključnih luka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao što je Fudžejra.

Grupa osiguravača pomorskih brodova, uključujući Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club i American Club, objavila je da otkazuje pokriće ratnog rizika za brodove u regionu Persijskog zaliva zbog sukoba.

U takvim uslovima, cijene gasa u Evropi su skočile za više od 20 odsto, dostigavši najviši nivo u više od godinu dana.

Cijene nafte na londonskom tržištu porasle su jutros za 13 odsto u poređenju sa zatvaranjem trgovanja krajem prošle nedjelje, na 82,37 dolara po barelu. Posle podneva, barel je porastao za 5,36 odsto, na 78,23 dolara, prenosi Index.

Ormuski moreuz prenosi 20 miliona barela nafte dnevno i oko petinu pošiljki tečnog gasa, uglavnom iz Katara, prema podacima Međunarodne agencije za energetiku (IEA) iz 2024. godine.

Ormuski moreuz Iran nafta

