Persija ili Iran: Šta se krije iza imena zemlje koja je meta operacije "Epski bijes"?

Ni poslije 1935. godine termin Persija nije nestao iz svjetskog rječnika. Do danas opstaje u kulturnim kontekstima i romantičnom pogledu na istoriju.

Kako napadi Izraela i Amerike izazivaju odmazdu Irana, drevna država nekada poznata kao Persija ponovo dolazi u središte pažnje, pozivajući na istorijsko preispitivanje imena koje nadilazi vijekove carstva, identiteta i globalne geopolitike.

Ipak, iznutra i kroz istoriju, zemlja koja se zove Iran retko je sama koristila taj strani naziv. Umjesto toga, savremeni naziv odražava putovanje identiteta postojano poput planina Zagros i prisno poput slogova sopstvenog jezika.

Etnonim Persija potiče iz starogrčkog Persís a taj naziv vuče korijen iz Parsa, oblasti na jugozapadu koja je bila kolijevka Ahemenidskog carstva, piše The Daily Star.

Za antički svijet to je značilo ogromnu imperiju koja se prostirala od Inda do Egeja; za moderne istoričare to je bio egzonim – ime koje su dali drugi i koje je vremenom postalo skraćenica za čitavu civilizaciju.

U međuvremenu, mnogo prije nego što je reč "Persija" ušla u zapadne jezike, stanovnici Iranske visoravni svoju zemlju su nazivali "Iran" ili varijantama poput "Eran" – pojmovima koji etimološki potiču od drevnog indo-iranskog Arya, što znači "plemenit" ili "Arijevac", odnosno "zemlja Arijevaca".

Pod uzastopnim domaćim dinastijama, od Sasanida do Safavida, varijacije tog imena opstajale su u dvorskim titulama i carskim natpisima.

Ipak, spoljašnji svijet je nastavio da govori o Persiji, jer Rim, a kasnije i hrišćanska Evropa, nisu čuli unutrašnji ritam lokalnih jezika, a geopolitičke mape renesansne i prosvetiteljske Evrope crtane su jezikom klasičnog obrazovanja.

Vijekovi stranih hronika, putopisa i diplomatske prepiske učvrstili su naziv Persija u međunarodnoj upotrebi, dok su domaći jezici zemlju nazivali Iranom.

Deklaracija suvereniteta

Presudan zaokret dogodio se u 20. vijeku, u vrijeme nacionalizma i moderne državnosti.

Godine 1935, za vrijeme vladavine Reze Šaha Pahlavija, iranska vlada je formalno zatražila od svijeta da u diplomatskim odnosima prestane da koristi naziv Persija i da umjesto toga upotrebljava Iran – ime koje je narod odavno koristio za sebe. Zahtjev je upućen svim stranim ambasadama i označio je usklađivanje spoljnog identiteta sa unutrašnjim samoodređenjem.

To nije bila samo kozmetička promjena. Bila je to deklaracija suvereniteta. Iran je odzvanjao dubljim porijeklom – nasljedstvom koje nije bilo vezano za jednu pokrajinu, već za širu kulturnu i jezičku civilizaciju koja traje milenijumima. Time je savremena nacija ukorenjena u domaću matricu kontinuiteta, a ne u spolja nametnut naziv.

Priča o istoriji Persije Izvor: History Time/youtube

Ali politički i pravni identitet države ostao je i ostaje Iran. Dinastija Pahlavi kasnije je dozvolila da se oba naziva koriste naizmjenično, ali u formalnom državnom smislu opstalio je naziv Iran.

Paradoksalno je da u trenutku kada dronovi i rakete presijecaju nebo iznad Teherana, dok snage Sjedinjenih Država i Izraela izvode koordinisane udare pod nazivom "Operacija Epski Bes", a Teheran uzvraća talasima raketa i dronova, svijet ponovo govori o zemlji koja je bila Persija.

Odjeci tog drevnog imena bude čuđenje i radoznalost, iako istoričari podsjećaju da Iran nije iznenadna reinvencija, već potvrda identiteta koji se oduvijek izgovarao u sopstvenom domu.

Hitnost aktuelnih događaja – napadi koji su uzdrmali prestonice, izazvali osude i podstakli strah od šireg sukoba – dodatno osvjetljava složene istorijske slojeve koji oblikuju savremenu geopolitiku.

Ime je važno, jer nosi teret iskustava koja obuhvataju carstva, revolucije i izgradnju nacije.

Iran danas je više od aktuelnih naslova; on je živi kontinent kulturnog pamćenja, jezičke tradicije i suverene volje, čak i dok reaguje na talase rata 2026. godine.

Na kraju, ono što se promijenilo 1935. godine bila je manje suština same zemlje, a više percepcija svijeta o njoj.

Persija je u međunarodnoj diplomatiji ustupila mjesto Iranu, ali dublja priča nije priča o raskidu – već o kontinuitetu, o potvrdi da ime koje narod bira za sebe nosi snagu istorije trajniju od prolaznih naziva koje mu drugi dodjeljuju.

