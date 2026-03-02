Ko će voditi Iran poslije ajatolaha? Tramp kaže - niko: "Svi nasljednici Hamneija su mrtvi"

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da su potencijalni nasljednici ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ali Hamneija eliminisani u zajedničkim napadima Sjedinjenih Država i Izraela.

Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za ABC njuz da su potencijalni kandidati koje su Sjedinjene Države identifikovale kao moguće nasljednike iranskog rukovodstva ubijeni u zajedničkim američko-izraelskim napadima u subotu.

"Napad je bio toliko uspješan da je eliminisao većinu kandidata. Neće biti nikoga na koga smo pomislili jer su svi mrtvi. Drugoplasirani ili treći su mrtvi", rekao je Tramp u razgovoru sa novinarom ABC njuza Džonatanom Karlom.

Njegove izjave dolaze u vrijeme sve većih pitanja o tome kako će se odvijati prenos vlasti u Iranu nakon smrti dugogodišnjeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Tramp se takođe osvrnuo na Hamneijevo ubistvo, rekavši: "Ja sam ga uhvatio prije nego što je on mene. Pokušali su dva puta. Pa, ja sam ga prvi uhvatio."

Podsjetimo, američko Ministarstvo pravde 2024. godine podiglo je savezne optužnice u vezi sa osujećenim planom ubistva Donalda Trampa uoči predsjedničkih izbora. Prema sudskim dokumentima, iranski zvaničnici su zamolili jednog od osumnjičenih, Farhada Šakerija, da se fokusira na nadzor i na kraju ubistvo Trampa.