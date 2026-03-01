Počinje kampanja „Za život žena“: Mart u Banjaluci posvećen zdravlju, sigurnosti i osnaživanju

Grad Banja Luka sutra zvanično započinje petu po redu kampanja „Za život žena“, koja se tokom cijelog marta organizuje povodom Osmog marta – Međunarodnog dana žena.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Riječ je o, kako su istakli, kampanji koja nije samo podsjetnik na značajan datum u istoriji, već i snažan poziv da se razumije njegova suština – borba za dostojanstvo, ravnopravnost i prava svih žena u društvu.

Tokom marta, kroz brojne aktivnosti na više lokacija grad postaje prostor dijaloga, podrške i solidarnosti, a u fokusu će biti teme koje duboko oblikuju svakodnevicu žena.

"Program je koncipiran kroz četiri tematske cjeline, koje će biti raspoređene u četiri sedmice. Prva sedmica posvećena je ženskom zdravlju i značaju prevencije. Druga je usmjerena na borbu protiv nasilja nad ženama, sa jasnom porukom nulte tolerancije na svaki oblik nasilja. Treća sedmica donosi teme ekonomskog osnaživanja, jer ekonomska nezavisnost predstavlja jedan od temelja slobode i sigurnosti. Četvrta sedmica posvećena je najinspirativnijim Banjalučankama, ove godine iz oblasti obrazovanja, ženama koje svojim radom i znanjem oblikuju generacije i ostavljaju trajan trag u društvu", saopšteno je iz Gradske uprave.

Ove godine, baš kao i prethodnih, poseban segment kampanje čini izbor „Najinspirativnije Banjalučanke“, sa ciljem da se istakne uloga žena u obrazovnom procesu i pošalje snažna poruka o značaju prosvjetnih radnica kao nosilaca znanja, vrijednosti i budućnosti.

Prijave su otvorene od 26. februara do 10. marta, a sve zainteresovane dame mogu da se prijave tako što će samostalno ispuniti prijavu na sljedećem linku: https://eu.jotform.com/build/260555951844061

"Dodatno, u slučaju da poznajete dame koji vas svojim radom u obrazovanju inspirišu, možete ih prijaviti i to putem i-mejla: [email protected] na način da dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime kandidatkinje, radno mjesto, te i-mejl adresu i broj telefona", poručili su iz Grada.

Sama kampanja će biti obogaćena uličnim performansima, panel-diskusijama i razgovorima sa stručnjacima, kao i preventivnim pregledima za koje će biti obezbijeđeni vaučeri.

Poseban akcenat stavljen je na približavanje servisa podrške ženama i jačanje svijesti o mehanizmima zaštite od nasilja, kako bi svaka žena znala da nije sama i da postoji sistem podrške.

U realizaciju su uključeni brojni partneri i organizacije civilnog društva, među kojima su Fondacija „Udružene žene“, Udruženje „Ipak se okreće“ i Dom zdravlja Banja Luka, koji svojim djelovanjem doprinose jačanju podrške ženama u lokalnoj zajednici.

"I ove godine, mart u Banjoj Luci biće mjesec solidarnosti, snage i zajedničke odgovornosti da se glas žena čuje jasno i snažno", zaključili su.

(Mondo)