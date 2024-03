Gradonačelnik upriličio prijem: Predstavljene kandidatkinje nominovane za titulu „Najinspirativnije Banjalučanke"

Povodom Međunarodnog dana žena, gradonačelnik Draško Stanivuković upriličio je večeras svečani prijem u okviru ovogodišnje kampanje „Za život žena“, koju treću godinu zaredom organizuje Grad Banja Luka sa udruženjima građana, koja se bave pitanjima prava žena.

Ovogodišnji koncept kampanje proširen je uvođenjem izbora za titulu „Najinspirativnija Banjalučanka“, a ovaj svečani prijem u Banskom dvoru bio je prilika za predstavljanje svih 28 kandidatkinja nominovanih za titulu „Najinspirativnija Banjalučanka“ u oblasti nauke.

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da je velika stvar biti nominovan za titulu „Najinspirativnija Banjalučanka“ u oblasti nauke.

"Sama po sebi riječ nauka ima jednu težinu, a još ako nekome budete inspiracija onda znači da ste putokaz, svetionik i da svojim radovima, znanjem i onim do čega ste došli u svojoj oblasti do savršenstva budete motivacija za sve druge žene. To je posebno značajno kada vas drugi nominuju, kada vas druge Banjalučanke i Banjalučani prepoznaju za takvo nešto", kazao je gradonačelnik.

Čestitao je nominavanim kandidatkinjama i poželio im puno uspjeha, da i dalje služe kao inspiracija i da budu motivacija svim onim mladim ženama koje izrastaju u velike žene, koje će mijenjati ne samo Banju Luku i Republiku Srpsku, nego i Evropu i svijet.

Prema njegovim riječima, nominovane su iz različitih naučnih oblasti, žene koje su svojim primjerom pokazale i kako može da se čuva porodica i bude u profesiji najbolji.

"Ivo Andrić je to lijepo rekao da je žena kao kapija na izlazu i ulazu ovog svijeta u svakom smislu te riječi. Isto tako i Balzak je rekao da ruka koja upravlja svijetom je ruka koja ljulja kolijevku", kazao je grdaonačelnik.

Napomenuo je da Grad kampanjom nastoji da poruči da Osmi mart nije samo cvijet, nego da je cijeli mart borba za prava žena, da nam žene uvijek budu udružene u dobrim djelima i zajedničkoj snazi da mijenjamo našu Banju Luku, koja je takođe ženskog roda.

Savjetnica gradonačelnika Milada Šukalo kazala je da je cilj i ovogodišnje kampanje da pošaljemo poruku da Osmi mart nije samo cvijet koji poklonite, nego jedan značajan datum kada su se žene izborile za svoja prava i kada želimo da pokažemo snagu žena u našoj Banjoj Luci.

"To je bila ideja gradonačelnika Banje Luke koji je predložio da kampanja traje tokom cijelog marta. Tako da cijeli ovaj mjesec imamo veliki broj aktivnosti, od preventivnih zdravstvenih pregleda koje radimo sa Domom zdravlja, do Sajma za ekonomsko osnaživanje žena. Ono što će obilježiti ovu kampanju jeste izbor za titulu „Najinspirativnija Banjalučanka“ u oblasti nauke", rekla je Šukalo.

Gledajući biografije nominovanih, kako je istakla – Banja Luka ima pravo blago, uspješne i inspirativne dame, ove godine posebno u nauci.

Predsjednica Fondacije „Udružene žene“ Gorica Ivić istakla je da i nominovane kandidatkinje pokazuju da imamo brojne žene koje na mjestima odlučivanja ne trebaju da budu samo što su žene, nego zato što su sjajne stručnjakinje u oblastima u kojima rade i napreduju.

"Ovaj način okupljanja žena je zaista pravi način da u današnje vrijeme ove žene budu prisutne u javnosti, da njihovi rezultati budu vidljivi kako zbog njih samih, tako i zbog budućih generacija koje dolaze da mogu da se poistovijete", navela je Ivić.

Jedna od nominovanih za titulu, dr Vesna Ećim Zlojutro čestitala je gradonačelniku Stanivukoviću i Gradskoj upravi na ideji za kampanju „Za život žena“.

"Po profesiji sam ginekolog-akušer i moja cijela životna karijera je posvećena za život žene. Svim pripadnicama ljepšeg pola želim srećan Osmi mart, ali isto tako da im svaki dan bude sretan", poručila je dr Ećim Zlojutro.

Bitno je napomenuti da će sugrađani u narednim danima imati priliku da putem društvenih mreža Grada upoznaju sve nominovane kandidatkinje, koje će prenijeti Banjalučankama svoje želje povodom Dana žena.

A koja od njih će ponijeti titulu „Najinspirativnija Banjalučanka“ u oblasti nauke – odnosno prvu među jednakima izabraće upravo same kandidatkinje među sobom.

Tokom večerašnjeg koktela, u zabavnom dijelu programa nastupile su umjetnice Maja Tatić, Svjetlana Vidović i Ružica Čavić, okupljene u sastavu „One tri“.

