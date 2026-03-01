logo
Pucnjava u Americi: Ubica se svetio zbog smrti vrhovnog vođe Irana?

Pucnjava u Americi: Ubica se svetio zbog smrti vrhovnog vođe Irana?

Autor Dragana Božić
0

Ubijene najmanje dvije osobe u kafiću u Teksasu, napadač nosio duks sa natpisom "Vlasništvo Alaha".

Pucnjava u Teksasu Izvor: Brandon Bell / Getty images / Profimedia

U kafiću u Ostinu u saveznoj državi Teksas u Sjedinjenim Američkim Državama ubijene su najmanje dvije osobe, a povrijeđeno je najmanje 14 ljudi, piše "New York Post". Osumnjičeni za napad je bivši stanovnik Njujorka i nosio je duks sa natpisom "Property of Allah" (Vlasništvo Alaha) zbog čega se sumnja da je htio da se osveti zbog ubistva vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija u Teheranu u vojnoj operaciji Izraela i Sjedinjenih Američkih Država koja nosi naziv "Epski bes".

Osumnjičeni za napad je identifikovan i zove se Ndiaga Diagne (53). Nosio je Kuran u svom automobilu, porijeklom je iz Senegala, naturalizovan je 2013. godine, a 2016. je podnio zahtjev za azil.

Već je hapšen u Njujorku i Teksasu. Izvadio je oružje nasred ulice i počeo je da puca nasumično na ljude.

Policija ga je ubrzo otkrila i upucala. Nije poznat motiv napada.

Pogledajte fotografije pucnjave u Teksasu

(Mondo.rs)

