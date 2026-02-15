Pucnjava kod tužilaštva na Cetinju: Muškarac (62) pucao iz "Glocka", građani odmah pozvali policiju

Muškarac (62) iz Cetinja pucao je iz pištolja marke „Glock“ u vazduh kod zgrade tužilaštva, policija ga je uhapsila, a protiv njega je podnijeta krivična prijava za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja.

Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Službenicima Odeljenja bezbjednosti Cetinje juče je od strane građana prijavljeno da su se u blizini zgrade tužilaštva na Cetinju čuli hici iz vatrenog oružja, saopšteno je iz Uprave policije, prenijela je crnogorska Borba.

Kako navode u saopštenju, policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli hitne mjere i radnje na terenu, te su u roku od nekoliko minuta locirali i zaustavili putničko motorno vozilo marke "BMW", cetinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao M. K. (62) iz Cetinja.

"M. K. je doveden u službene prostorije radi prikupljanja obavještenja, kojom prilikom je izjavio da je iz vatrenog oružja - pištolja marke 'Glock', ispalio nekoliko hitaca u vazduh, navodeći da za navedeno oružje poseduje dozvolu, te da se ono nalazi u vozilu", dodaje se u saopštenju.

Pregledom vozila od strane kriminalističkog tehničara, policija je pronašla i predmetno oružje, pištolj marke "Glock", kalibra 9 mm, koji je je uz uredno izdatu potvrdu, privremeno oduzet, prenijela je Borba.

Iz Policije ističu da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, koji je nakon sagledavanja svih činjenica delo kvalifikovao kao krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i naložio da se protiv M. K. ovom tužilaštvu podnese krivična prijava u redovnom postupku.