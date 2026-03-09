Dileri ostvaruju ekstraprofit: "Tržište nafte nema dovoljno kontrole, postoji divljanje cijena i strašno bogaćenje"

Tržište naftnih derivata ne kontroliše se dovoljno zbog čega postoji divljanje cijena, strašno bogaćenje i ekstraprofit koji ostvaruju određeni dileri goriva, izjavio je Momčilo Sladoje iz Privredne komore Republike Srpske.

"Prvi dan kada je došlo do sukoba na Bliskom istoku odmah su povećane cijene goriva, iako taj dan niko nije nabavio novu naftu i sve vrste goriva po novoj cijeni", objasnio je Sladoje.

On je istakao da je najbolji scenario da cijene goriva idu u plus do 20 odsto, iako je moguće da, ako se ovako nastavi, idu i do 50 odsto.

"Optimistički scenario je da cijene stanu u narednih nekoliko dana i da se uz okončanje sukoba Zapada i Irana normalizuju i učine nesmetanim prilivi nafte sa azijskih, bliskoistočnih i drugih tržišta", kaže Sladoje.

Ukoliko se negativan trend nastavi, smatra da će cijena jednog barela nafte na svjetskom tržištu koštati 200 dolara i da može nastupiti potpuni haos u kontinuiranom snabdijevanju i sa cijenama dizel-goriva.

On se nada da u smislu aktuelnog povećanja cijena goriva na globalnom tržištu i kod nas neće doći do ekstremnih scenarija, iako je nemoguće da se odmah vratimo na staro stanje u kome su cijene za litar dizel-goriva bile ispod 2,5 KM.

"Nećemo se sigurno lako vratiti na normalno stanje. Najgore jeste nestašica nafte na tržištu i da dizel-gorivo, prema nekim mojim saznanjima, kupujemo po cijeni većoj od pet KM po litru u narednih 10,15 dana. To bi moglo izazvati veliku nepouzdanost i otkaze poslova u drumskom transportu", kaže Sladoje.

Ukazao je da bi usljed rasta cijena nafte mogle da poskupe sve vrste prevoza u Republici Srpskoj te da je problem što razlika u cijenama goriva na pojedinim pumpama ide i do 50 feninga po litru, kao i da bi nestabilnost u snabdijevanju gorivom mogla da dovede do nestašice.

"Nama otprilike oko 30 odsto ukupnih troškova predstavljaju troškovi goriva. Međutim, zbog aktuelnih povećanja, već sada imamo razlog za povećanje cijena svih vrsta prevoza za 20 odsto, za šta se već pripremamo", rekao je Sladoje, predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore.

Sladoje smatra da određen broj prevoznika neće moći da izdrži tu cijenu što može dovesti do lošeg poslovanja i gašenja firmi na transportnom tržištu.

"Sve to može dovesti i do manje mogućnosti isporuke životnih namirnica, pa i njihove nestašice", upozorio je Sladoje.

Ukazao je i da je totalno neregulisano stanje oko žiralne nabavke goriva, ali i na tržištu nafte i u sistemu poslovanja.

"Problem je i što ne dozvoljavaju da se gorivo nabavi žiralno, pa da ga tankujemo, već to moramo za keš", kaže Sladoje.

Ocijenio je bespotrebnim to što građani dolaze na benzinske pumpe i prave zalihe goriva koje su realno kratkoročne.

(Srna)