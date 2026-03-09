Ponovno uspostavljena željeznička linija između Rusije i Kine: Istorijski trenutak, prvi putnici već prešli granicu

Međunarodna železnička linija između Rusije i Kine ponovo je otvorena nakon gotovo šest godina pauze. Prvi putnički voz krenuo je iz Zabajkalska ka kineskom gradu Mandžurlija.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Železnička linija između Rusije i Kine ponovo je otvorena nakon šestogodišnje pauze, a prvi putnički voz je prešao granicu i uputio se u Trans-bajkalski region.

Guverner Trans-bajkalskog regiona, Aleksandar Osipov, učestvovao je u ceremoniji u nedjelju, ponovno uspostavljajući veze između dvije zemlje, saopštila je regionalna kancelarija kompanije Ruske željeznice.

"juče, 8. marta, nakon skoro šest godina pauze, međunarodni voz broj 354/353 na relaciji Zabajkalsk - Manzuli krenuo je sa stanice Zabajkalsk. Prve putnike ove prekogranične pruge dočekali su upravnici Transbajkalske železnice i Transbajkalskog okruga", navodi se u saopštenju.

Voz će saobraćati tokom cijele godine dva puta nedeljno, polazeći iz ruskog grada Zabajkalska i kineskog grada Mandžurlija sredom i nedjeljom. Međunarodna žejleznička pruga je obustavljena u februaru 2020. godine zbog pandemije koronavirusa.: