Još jedna željeznička nesreća u Španiji: Voz se sudario sa dizalicom, povrijeđeno više osoba

Putnički voz sudario se s građevinskom dizalicom na jugoistoku Španije, pri čemu je povrijeđeno više osoba, od kojih jedna teže, javio je u španski emiter TVE.

Nesreća se dogodila u Kartaheni, u regionu Mursija, naveo je TVE.

Ova nesreća uslijedila je nakon sudara brzog voza u nedjelju u južnoj Andaluziji, u kojem je poginulo najmanje 43 ljudi, kao i još jedne željezničke nesreće u utorak na sjeveroistoku Katalonije, u kojoj je stradao mašinovođa, piše Independent.

Španski željeznički operater Adif saopštio je na mreži X da je saobraćaj na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkom saobraćaju u slobodni profil pruge", bez dodatnih detalja.