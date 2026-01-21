Nova nesreća u Španiji: Zaštitni zid se srušio na voz, nekoliko ljudi povrijeđeno (Foto)

Nesreća se dogodila samo dva dana nakon teške željezničke nesreće u Andaluziji.
Petnaest ljudi je povrijeđeno kada je u utorak prigradski voz iskočio iz šina nakon što se zaštitni zid srušio na prugu u blizini Barselone, saopštile su hitne službe.
Španska televizija TVE je javila da su četiri osobe, uključujući mašinovođu, teško povrijeđene. Nesreća se dogodila samo dva dana nakon teške željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj je poginulo 42 ljudi.
