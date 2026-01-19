logo
Više od 10 mrtvih nakon stravičnog sudara vozova u Španiji (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Najmanje deset osoba poginulo, a 25 povrIJeđeno nakon što su dva brza voza iskočila iz šina i sudarila se kod Adamuza u Španiji.

Više od 10 mrtvih nakon stravičnog sudara vozova u Španiji Izvor: Xavi Hurtado / Europa Press / Zuma Press / Profimedia

Najmanje deset osoba je poginulo, a najmanje 25 ih je povrijeđeno nakon što su dva brza voza iskočila iz šina kod Adamuza u španskoj pokrajini Kordobi. Prema izvorima Civilne garde, voz kompanije Irijo iskočio je iz šina i udario u voz Alvija koji se kretao susjednim kolosijekom, piše španski El Pais.

Najmanje 25 osoba teže je povrijeđeno u Andaluziji, saopštile su španske hitne službe. Ministar unutrašnjih poslova te regije aktivirao je hitni protokol, a u Adamuzu je uspostavljen krizni štab.

Detalji nesreće

Željeznički upravnik Adif je izvijestio da je voz kompanije Irijo, koji je prevozio 300 putnika na liniji od Malage do Madrida, iskočio iz šina u 19:39. Nesreća se dogodila na skretnicama na ulazu u Adamuz, gdje je voz prešao na susjedni kolosijek i zahvatio sedmi i osmi vagon voza Alvija koji je saobraćao ka Huelvi.

Uzroci iskakanja za sada nisu poznati. Prema zvaničnim izvorima, neke osobe su poginule u vozu Irijo, a neke u vozu Alvija. Iz kompanije Renfe navode da nisu uspjeli da uspostave kontakt sa mašinovođom voza Alvija.

Izjave sa mjesta nesreće

Gradonačelnik Adamuza, Rafael Moreno, koji je sa lokalnom policijom među prvima stigao na mjesto nesreće, opisao je potresne scene.

"Vidio sam putnika smrskanog kao krpa. Stigli smo prvi i tamo je bilo tijelo presječeno na pola. Ali nije bilo svjetla, bila je noć", izjavio je Moreno, prenosi Index.

Dodao je da vjeruje da se nije radilo o čeonom sudaru, "već bočnom", jer nije vidio smrskane prednje dijelove vozova.

Spasilačka akcija i posljedice

Hitne službe, uključujući vatrogasce i više medicinskih timova, upućene su na teren kako bi pomogle povrijeđenima i evakuisale putnike. Putnici iz oba voza prevoze se autobusima u obližnju opštinsku dvoranu. Zbog nesreće, željeznički saobraćaj na liniji brzih vozova između Madrida i Andaluzije je u potpunosti obustavljen, dok se na ostatku mreže odvija normalno.

Reakcije zvaničnika

Predsjednik španske vlade Pedro Sančez poručio je putem društvene mreže X da Vlada "sarađuje sa nadležnim tijelima i hitnim službama kako bi pomogla putnicima".

Predsjednik Andaluzije Huanma Moreno takođe je izrazio zabrinutost i potvrdio slanje dodatnih hitnih službi na teren. Podršku pogođenima i njihovim porodicama izrazio je i lider opozicione stranke PP, Alberto Nunez-Fejo.

(Mondo.rs)

