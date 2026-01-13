logo
Sabotaža u Njemačkoj? Napadnut voz pun oružja i municije, izbjegnuta katastrofa (Foto)

Sabotaža u Njemačkoj? Napadnut voz pun oružja i municije, izbjegnuta katastrofa (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Iskočio voz iz šina u Njemačkoj, sumnja se na sabotažu.

sabotaža voza u njemačkoj, sumnja se na ruse Izvor: Profimedia/ROBERT MICHAEL/AFP/

U Esenu u Njemačkoj dogodio se opasan incident kada je voz iskočio iz šina, piše nemački "Bild". Savezna policija je obavijestila policiju u Esenu u ponedjeljak 12. januara u večernjim časovima da je iz šina iskočila kompozicija koja je vukla 20 cisterni od kojih je svaka nosila oko 25 tona opasnih materija.

Istražitelji su na licu mjesta otkrili nekoliko metalnih stezaljki pričvršćenih za šine. Policija je isključila mogućnost da su ove stezaljke postavljene slučajno ili da su ostavljene tu zbog nepažnje radnika.

Pogledajte fotografije sa mjesta incidenta u Njemačkoj

Tom istom rutom je trebalo da prođe i američki vojni konvoj. Riječ je o vozu koji prevozi municiju i vojnu opremu za Sjedinjene Američke Države, ali je sada ta kompozicija preusmjerena zbog kašnjenja i ovog incidenta.

Njemački zvaničnik državne bezbjednosti sumnja na akciju sabotaže. Drugi voz je 70 minuta ranije prošao bez problema zbog čega se trenutno sumnja na Ruse, prema riječima njemačkih zvaničnika.

