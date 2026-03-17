Odlazak majke heroja: U 101. godini preminula Ljeposava Savanović iz Stričića

Odlazak majke heroja: U 101. godini preminula Ljeposava Savanović iz Stričića

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

LJeposava Savanović iz Stričića kod Banjaluke, majka dva poginula borca Vojske Republike Srpske, preminula je 101. godini, saopšteno je iz Memorijalnog centra Republike Srpske.

Preminula Ljeposava Savanović, majka tri sina koje je nadživjela Izvor: Memorijalni centar RS

LJeposava Savanović bila je najstariji živi roditelj u Republici Srpskoj koji je izgubio dijete u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, simbol stradanja, ali i istrajnosti i dostojanstva koje su nosile generacije roditelja čija je žrtva nemjerljiva.

Memorijalni centar Republike Srpske zabilježio je njeno svjedočanstvo, koje danas predstavlja dragocjeno i potresno kazivanje o životu majke obilježeno najtežim gubicima.

LJeposava Savanović je bila majka dva poginula borca - Rade i Jove, čija životna priča ostaje duboko utisnuta u kolektivno sjećanje srpskog naroda.

NJena sudbina nije se okončala ratnim gubicima, već se nakon rata suočila i sa smrću trećeg sina, koji je preminuo od posljedica bolesti, čime je njena životna priča postala još teža i bolnija, navode iz Memorijalnog centra.

