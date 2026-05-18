logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

CIK BiH kreće u digitalizaciju izbora: Potpisan ugovor vrijedan 74,5 miliona KM

CIK BiH kreće u digitalizaciju izbora: Potpisan ugovor vrijedan 74,5 miliona KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba i direktor kompanije “Smartmatic BH” Frans Gunink, kao nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

CIK BiH potpisao ugovor sa Smartmatikom Izvor: CIK BiH

Kako je saopšteno iz CIK-a, ukupna vrijednost ugovora, sa uračunatim PDV-om i popustom, iznosi 74.527.455,84 KM.

Predmet ugovora je nabavka kompletnog sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, uključujući svu potrebnu opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, kao i skladištenje i distribuciju materijala do nadležnih izbornih organa.

Iz CIK-a BiH navode da je cilj projekta obezbjeđivanje sigurnijeg, transparentnijeg i efikasnijeg sprovođenja izbora u Bosni i Hercegovini, a implementacija ugovora odvijaće se u više faza.

Faza A podrazumijeva isporuku elektronske opreme i edukaciju korisnika, Faza B odnosi se na usluge transporta, dok Faza C obuhvata štampanje i pakovanje glasačkih listića.

Ugovorom je, između ostalog, definisana i obaveza izvršioca da sva autorska prava i izvorni kod za softver razvijen ili prilagođen za potrebe ovog projekta budu trajno preneseni u vlasništvo Centralne izborne komisije BiH.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

CIK BiH Izbori 2026 opšti izbori 2026.

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ