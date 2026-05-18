CIK BiH kreće u digitalizaciju izbora: Potpisan ugovor vrijedan 74,5 miliona KM

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba i direktor kompanije “Smartmatic BH” Frans Gunink, kao nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

Kako je saopšteno iz CIK-a, ukupna vrijednost ugovora, sa uračunatim PDV-om i popustom, iznosi 74.527.455,84 KM.

Predmet ugovora je nabavka kompletnog sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, uključujući svu potrebnu opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, kao i skladištenje i distribuciju materijala do nadležnih izbornih organa.

Iz CIK-a BiH navode da je cilj projekta obezbjeđivanje sigurnijeg, transparentnijeg i efikasnijeg sprovođenja izbora u Bosni i Hercegovini, a implementacija ugovora odvijaće se u više faza.

Faza A podrazumijeva isporuku elektronske opreme i edukaciju korisnika, Faza B odnosi se na usluge transporta, dok Faza C obuhvata štampanje i pakovanje glasačkih listića.

Ugovorom je, između ostalog, definisana i obaveza izvršioca da sva autorska prava i izvorni kod za softver razvijen ili prilagođen za potrebe ovog projekta budu trajno preneseni u vlasništvo Centralne izborne komisije BiH.

