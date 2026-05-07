CIK raspisao Opšte izbore u BiH za 4. oktobar

Autor Haris Krhalić
Centralna izborna komisija BiH raspisala je Opšte izbore za 4. oktobar 2026. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine donijela je na današnjoj sjednici odluku o raspisivanju Opštih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine.

Izbori su raspisani za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Srpske, te za deset skupština kantona u Federaciji BiH. CIK na sjednici koja je u toku treba usvojiti uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za predstojeće izbore, kao i zaključiti Centralni birački spisak sa stanjem na dan 6. maj.

Prema posljednjem presjeku od 28. aprila, u birački spisak je upisano ukupno 3.396.173 birača, potvrdio je član CIK-a Suad Arnautović.

Tokom današnje sjednice biće usvojen i Pravilnik o provođenju Opštih izbora 2026. godine, kao i odluka o izgledu, sadržaju i karakteristikama glasačkog listića, čime se zvanično pokreće izborni proces u zemlji.

CIK je raspravljao i o Pravilniku o korištenju izbornih tehnologija, koje bi ove godine trebale prvi put biti u potpunosti implementirane.

zole

Krv će nam popiti sledećih 5 mjeseci od obećanja i laganja

