CIK BiH danas raspisuje izbore: Očekuje se i potpisivanje ugovora sa "Smartmatikom"

Centralna izborna komisija (CIK) BiH na današnjoj sjednici razmatraće prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju opštih izbora u BiH 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra.

Na dnevnom redu je i prijedlog uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore 2026. godine, prijedlog odluke o zaključivanju Centralnog biračkog spiska na dan 6. maja, te prijedlog pravilnika o provođenju opštih izbora 2026. godine.

Članovi Komisije će razmatrati i prijedlog odluke o izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoe neposrednih izbora na opštim izborima, navodi se na veb stranici Komisije.

Očekuje se i potpisivanje ugovora sa američkom firmom "Smartmatik", koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija, čija ponuda je za 17 miliona KM skuplja od drugorangiranog "Planet softa".

Sjednica je zakazana u 12.00 časova, a konferencija za novinare u 12.45 časova u Centru za edukaciju CIK-a u Sarajevu.