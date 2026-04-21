Vlasnik "Planet softa" iznio teške optužbe: Nuđeno mi je dva miliona maraka da se povučem sa tendera

Vlasnik kompanije "Planet soft" Vedran Jarić najavio je pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH radi donošenja privremene mjere, nakon što je odbijena njihova žalba na odluku CIK-a BiH da posao nabavke izbornih tehnologija povjeri firmi "Smartmatik".

Jarić tvrdi da su mu ljudi bliski vlastima u FBiH i OHR-u ponudili dva miliona KM da se povuče iz čitavog posla, ali je on to odbio, nakon čega su počeli pritisi iz OHR-a.

Istakao je da vlast i opozicija u Republici Srpskoj ne smiju da prihvate da "Smartmatik" radi ovaj posao, jer se ova nalaze pod sankcijama nove američke administracije i osuđeni su za kriminal u SAD.

"Pozivamo Tužilaštvo i Sipu da se uključe u ovaj postupak i izuzmu tendersku dokumentaciju jer `Smartmatik` ne ispunjava uslove tendera", istakao je Jarić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Firma "Smartmatik", napomenuo je, za prvi tender je zatražila povećanje budžeta, dok se "Planet soft" pojavio sa velikim konzorcijumom na tenderu i dao najozbiljniju i najpovoljniju ponudu.

On je napomenuo da je njihovu žalbu na odluku CIK-a odbila Kancelarija za žalbe BiH, naglasivši da se od prvog trenutka znalo da je tender za firmu "Smartmatik" bio pod pokroviteljstvom Kristijana Šmita.

Član Uprave "Planet softa" Aleksandar Milinković rekao je da je se u ovom slučaju prvi put u istoriji javnih nabavki dešava da je posao dobila firma koja nije predala ponudu.

Ukazao je na nestručnost CIK-a koji je korigovao tender za osam miliona u toku otvorenog postupka.

"Ponuđač je samostalno bio `Smartmatik` Sarajevo, a posao je dobila grupa ponuđača, konzorcijum. CIK nije uvrstio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu u zapisnik o izboru ponuđača. Nisu naveli ni da su tražili obrazloženje", naveo je Milinković.

On je rekao da "Smartmatik" nije u PDV sistemu, te će BiH morati platiti još 13 miliona KM PDV-a.

