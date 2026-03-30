"Planet soft" uložio žalbu CIK-u: Optužbe za favorizovanje ponuđača i nejednak tretman

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Kompanija "Planet soft" iz Banjaluke uputila je žalbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog nejednakog tretmana ponuđača i favorizovanja firme koje je izabrana za za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića.

"Planet soft" uložio žalbu CIK-u: Optužbe za favorizovanje ponuđača i nejednak tretman

Član Uprave "Planet softa" Aleksandar Milinković rekao je Srni da je žalbom argumentovano pogrešno činjenično stanje i nerazumijevanja Zakona o javnim nabavkama BiH od ugovornog organa.

"Rok ističe danas, a mi nismo htjeli čekati posljednji trenutak", rekao je Milinković.

Milinković je naveo da izabrana firma "Smartmatik" nije dostavila ispravne reference niti je uspjela adekvatno dokazati tehničku usklađenost zahtjevima.

"CIK BiH ih je favorizova, pa im je priznao ono što je osporio nama. Mi smo i to dodatno istakli", rekao je Milinković.

On je pojasnio da treći ponuđač "Artko kompani", nije garantovao ispravnost i vjerodostojnost.

CIK je za je za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića, odabrao ponudu firme "Smartmatik" iako je bila za 17 miliona skuplja od one koju je dostavio "Planet soft".

