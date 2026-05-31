Hitan sastanak Savjeta bezbjednosti zbog situacije u Libanu

Savjet bezbjednosti UN sutra će održati hitan sastanak zbog intenziviranog vojnog sukoba u Libanu, javio je AFP.

Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Bofort u Libanu, kao i nakon incidenta sa dronom u Rumuniji.

AFP navodi, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, da će sastanak biti održan u 15.00 časova po lokalnom vremenu.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro objavio je ranije danas da je Francuska zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu.