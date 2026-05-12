Šmit saopštio da odlazi u junu, Rusija osporila njegovo obraćanje u Savjetu bezbjednosti UN

Autor Dragana Božić
Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit, kjeg vlasti u Srpskoj ne priznaju, saopštio je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o BiH u NJujorku da će napustiti BiH u junu.

On je u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN naveo da odustaje od mandata visokog predstavnika, koji je, navodno, dobio od upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, iako Savjet bezbjednosti UN nikada nije odobrio njegovo imenovanje.

Šmit je dodao da je "u toku pronalaženje njegove zamjene".

Zamjenik ruskog ambasadora u UN naglasila je na početku sjednice da Šmit nije dobio mandat od Savjeta bezbjednosti i da stoga njegovo obraćanje može biti samo u kapacitetu državljanina Njemačke. 

Zamjenik ambasadora Rusije u UN Ana Jevstingejeva rekla je da Rusija nije saglasna sa prisustvom Kristijana Šmita na današnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN o situaciji u BiH, jer je njegovo "prisustvo kao njemačkog državljanina besmisleno".

Ona je na sjednici o BiH u Njujorku naglasila da se pravilo koje važi za visoke predstavnike ne može odnositi na Šmita, jer on, prema njenim riječima, nije visoki predstavnik i nije zatražio posebnu dozvolu da se obrati.

"Njegov izvještaj je samo mišljenje državljanina Njemačke. Stoga je njegovo iznošenje izvještaja besmisleno", istakla je Jevstingejeva.

Ona je naglasila da Šmita nije izabrao Savjet bezbjednosti UN za visokog predstavnika.

Predsjedavajući sjednici, zamjenik kineskog ambasadora u UN Sun Lei, rekao je da je primjedba Misije Ruske Federacije ušla u zapisnik današnje sjednice. 

