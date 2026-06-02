Burna 24 časa za banjalučku policiju: Vozio "porše" bez vozačke i sa marihuanom, "pao" i kradljivac zlata iz Laktaša

Autor Haris Krhalić
0

Evidentirane 24 saobraćajne nesreće, uhapšen kradljivac nakita iz Laktaša, te muškarac koji je bez vozačke vozio „porše“ i posjedovao drogu.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na području koje pokriva Policijska uprava Banja Luka u proteklom danu evidentirano je šest krivičnih djela, dva narušavanja javnog reda i mira, te čak 24 saobraćajne nezgode u kojima su četiri lica zadobila tjelesne povrede, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Pored velikog broja udesa, policijski službenici su imali pune ruke posla i sa kriminalitetom, a izdvajaju se dva specifična hapšenja u Banjaluci i Laktašima.

U "poršeu" bez vozačke, odbio test na drogu

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sinoć su oko 20.30 časova uočili i kontrolisali luksuzno putničko vozilo marke „porše“, kojim je upravljalo lice S.N. iz Banjaluke.

Tokom kontrole, policajci su utvrdili niz ozbiljnih prekršaja:

  • Lice je upravljalo snažnim automobilom prije sticanja prava na upravljanje (bez vozačke dozvole).
  • Vozač S.N. je kategorički odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.
  • Pretresom je kod njega pronađena i oduzeta metalna mrvilica za duvan/drogu, kao i određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu.
  • O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, a protiv S.N. slijede zakonom predviđene sankcije.

Rasvijetljena teška krađa u Laktašima

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši uspješno su rasvijetlili krivično djelo iz februara ove godine i lišili slobode lice P.I. iz Banjaluke, zbog sumnje da je počinilo produženo krivično djelo „Teška krađa“.

Navedeno lice se sumnjiči da je 27. februara nasilno ušlo u porodičnu kuću na području Laktaša, odakle je otuđilo mobilni telefon i veću količinu zlatnog nakita.

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, izršen je pretres kuće koju koristi osumnjičeni P.I.

Pronađeni su i oduzeti predmeti koji se direktno mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ove krađe. Nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen zvaničan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

U odvojenoj akciji, banjalučka policija je lišila slobode i lice V.B. iz Banjaluke. Kod njega je pronađena određena količina marihuane, čime je počinio prekršaj iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. I ovaj slučaj je predat u nadležnost Osnovnog suda u Banjaluci.

