Da li će bakšiš postati obavezan? Novi trend u restoranima širom Evrope prilično nervira goste

Autor Haris Krhalić
Američki trend obaveznog bakšiša širi se Evropom i izaziva revolt. Gosti su iritirani nametanjem bakšiša i poručuju da radnike treba pošteno da plaćaju poslodavci, a ne da prebacuju teret na njih.

Američki običaj koji nervira Evropu: Kako je bakšiš postao obaveza, a ne izbor Izvor: Monkey Business Images/ShutterStock.com

Običaj, karakterističan uglavnom za Sjedinjene Američke Države, polako je počeo da se širi u Evropi i mnogima se uopšte ne sviđa.

Ostavljanje bakšiša od najmanje 15 odsto u restoranima i ugostiteljskim objektima već je tradicija za Amerikance zbog načina na koji se plaće radnici u uslužnoj industriji.

U mnogim američkim državama, poslodavcima je dozvoljeno da zaposlenima koji redovno primaju bakšiš plaćaju nižu osnovnu satnicu od standardnog minimuma. Očekuje se da bakšiš nadoknadi razliku. Ako nema dovoljno, poslodavac treba da nadoknadi do zakonskog minimuma.

Međutim, tokom i nakon pandemije koronavirusa, bakšiš se proširio iz ugostiteljske industrije na druge profesije i postao je toliko opterećujući da se sada čak i sami Amerikanci žale na njega.

Naravno, nisu oni koji primaju bakšiš ti koji se žale; češće se žale da dobijaju premalo, posebno kada strani turisti plate račun. Uslužno osoblje u SAD generalno bolje brine o svojim gostima nego u mnogim drugim dijelovima svijeta, jer vrijedno rade da bi zaradili bakšiš i zavise od njih jer su im plate tako niske.

Uobičajeno je ostavljati dodatni novac u restoranima i barovima, kod frizera i u taksijima, a tokom pandemije postali su očekivani i drugde i praksa se održala, na primjer u kafićima gdje nema usluge za stolovima.

U Njujorku je danas bakšiš od 20 procenata postao norma, dok se takav procenat nekada smatrao veoma izdašnim bakšišem. Iritirajući običaj iz SAD stigao je u Evropu. Amerikanci su počeli da šire svoju naviku širom svijeta, uključujući i evropske zemlje, gdje se račun obično samo zaokružuje na nekoliko sitnih novčića.

Neki restorani su počeli da traže bakšiš direktno od svojih gostiju, ali lokalno stanovništvo u mnogim mjestima nije zadovoljno time, jer očekuju da poslodavci pošteno plaćaju svoje zaposlene. Bakšiš je postao još rasprostranjeniji digitalnim metodama plaćanja, jer terminali za plaćanje karticama često automatski pitaju korisnike da li žele da dodaju bakšiš i koliko.

Većina ljudi izbjegava da izabere opciju "bez bakšiša" iz stida. Nedavna diskusija na Reditu bila je usredsređena upravo na ovu temu. Odgovori su zanimljivi i sugerišu nekoliko stvari.

Za početak, gosti su izuzetno iritirani kada im se bakšiš nameće kao očekivanje, a ne kao opcija. Štaviše, većina njih i dalje daje bakšiš u kafićima i restoranima, ali ne računaju procente, već jednostavno zaokružuju.

Konačno, sve je više ljudi koji misle da su cijene preterano visoke, pa se ne osjećaju obaveznim da daju bakšiš. Oni koji ne ostavljaju bakšiš pravdaju svoju odluku time što su cijene previsoke, piše Dnevno.hr

"Ne odlazim, ne vidim svrhu ostavljanja bakšiša. Ovi ljudi rade svoj posao za koji su plaćeni, tako ja radim i niko mi ne daje bakšiš, ali mi daju još posla za istu platu", objavio je jedan korisnik na društvenoj mreži.

 (Kamatica/MONDO)

