Bakšiš je negdje u svijetu uvreda, a negdje obavezan: Vodič otkriva u kojim zemljama treba da date napojnicu

Evo u kojim zemljama važi pravilo davanja bakšiša!

S dolaskom ljepšeg vremena, kao i ljeta, mnogi uveliko planiraju gde će da provedu odmor i slobodne dane. Nevažno da li je u pitanju vikend putovanje u neki evropski grad ili 10 dana na moru, troškovi postoje. Bilo da ste u restoranu ili vam prtljag odnesu u hotelsku sobu, za mnoge je nepisano pravilo da ostave bakšišnakon dobro obavljenog posla.

Međutim, različite kulture nose različita pravila. Na primjer, u SAD vjeruju da je 20% bakšiša stvar kulture bez obzira šta kupujete. piše LADBible. Stručnjak za putovanja otkrio je u kojim državama je pravilo i stvar kulture ostaviti bakšiš, a u kojim može da bude uvreda. Džastin Čapmen Go2Afrika otkrio je svoja pravila davanja napojnica, objašnjavajući bonton širom svijeta.

Evropa

"Pravila o davanju napojnica razlikuju se širom Evrope. U zemljama poput Francuske, Italije, Španije i Nemačke vaš će račun za restoran često uključivati ​​naknadu za uslugu, ali možete da očekujete ​​10 do 15% napojnice. Ali, u drugim zemljama, poput Belgije, Finske, Danske i Holandije, napojnica je ređa – iako je zaokruživanje računa na najbliži evro ili ostavljanje sitniša dobar način da pokažete svoju zahvalnost", objasnio je on.

Taksi slijedi slična pravila davanja napojnica širom Evrope, kao i barovi i kafići - mala napojnica, oko 1 €, očekuje se u zemljama poput Francuske, ali ne bi se očekivala u Danskoj, rekao je vodič kada je reč o Evropi.

Srednja i Južna Amerika

"U Južnoj Americi konobari se ne oslanjaju na napojnice toliko kao u Severnoj Americi, ali 10 do 15% je norma u restoranima. U zemljama poput Brazila, Čilea i Kostarike pripazite na naknadu za pokriće ili 'cubierto' na svom računu, to znači naknada za sto, a ne naknada za uslugu koja ide konobaru. U Kolumbiji možete dati napojnicu turističkim vodičima od 10 do 20 dolara po danu, ali u većini zemalja srednje i južne Amerike prihvatljivo je oko 5 do 10 dolara po danu", objasnio je Džastin.

"Vozači taksija ne očekuju napojnicu u Srednjoj i Južnoj Americi, ali možete da zaokružite cijenu i ostaviti malo više ako vam pomognu s prtljagom", dodaje.

Azija

"Tu se stvari bitno razlikuju. Kultura davanja napojnica uvelike se razlikuje širom Azije. U Kini se napojnice smatraju nepotrebnim i čak se mogu smatrati nepristojnim. U Japanu se napojnice smatraju dijelom usluge i mogu da se smatraju uvredljivim, u Južnoj Koreji se ne očekuje davanje napojnice", istakao je on.

Međutim, u zemljama jugoistočne Azije kao što su Tajland i Vijetnam, bakšiš postaje sve češći u turističkim područjima, manji bakšiš od oko 10% predstavlja lep gest, ali se ne očekuje. U Indoneziji se ceni 5% do 10% ako naknada za uslugu nije već uključena", dodaje.

Davanje napojnica taksistima i u barovima i kafićima ugalvnom se ne očekuje širom Azije. Možda bi bilo najbolje biti oprezan i ne dati napojnicu u Aziji kako biste izbjegli da slučajno uvredite nekoga, savjetovao je turistički vodič.

SAD i Kanada

"Svjetska prestonica za davanje napojnica, rekli bi mnogi. Napojnice čine značajan dio prihoda ugostiteljskim radnicima u tim zemljama, pa očekujte da ćete ostaviti 15% do 20% računa u restoranima. U barovima se očekuje 1 dolar po piću, a ostavite sitniš ili zaokružite kada plaćate kafu. Kada plaćate taksi, uobičajeno je zaokruživanje najbližeg dolara ili dodavanje male napojnice od 10% do 15%. I nemojte da zaboravite na hotelsko osoblje, portir obično očekuje 2 do 5 dolara po torbi, 2 do 5 dolara po noćenju i 5 do 20 dolara za vratara, zavisno od usluge", rekao je Džastin za kraj.

