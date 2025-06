Savršeni mafini sa višnjama i kiselom pavlakom

Mafini sa višnjama i kiselom pavlakom su gotovi za manje od sat vremena, idealni za izlete i deserte.

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

375 g brašna

1 kašika praška za pecivo

¼ kašičice sode bikarbone

½ kašičice soli

113 g putera, otopljenog i blago ohlađenog

200 g šećera

2 velika jaja, sobne temperature

240 ml mlijeka, sobne temperature

60 g kisele pavlake, sobne temperature

½ kašičice vanilinog ekstrakta

300 g višanja, bez koštica, krupno isjeckanih i ocijeđenih

Zašto je korisno da jedete višnje: Višnje su odličan izvor vitamina, minerala i oligoelemenata. Zbog svog sastava imaju blagotvorno dejstvo na čitav organizam. Sadrže crveni antocijan, pigment koji djeluje kao antioksidans. Bogate su velikom količinom vitamina, najpre vitaminom C, antioksidansima, vitaminima A, B, E i selenom. Najvećim dijelom višnja se sastoji od vode i vlakana. U svom sastavu posjeduje od 80-85% vode. Lako je svarljiva, ne izaziva gastrointestinalne probleme, jer nije teška za želudac.

Recept za mafine sa višnjama i kiselom pavlakom:

Kako biste napravili mafine, prvo zagrijte rernu na 200°C. Obložite kalup za mafine papirnim korpicama i ostavite sa strane. U velikoj posudi umutite suve sastojke – brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so, pa stavite na stranu. U posebnoj velikoj posudi umutite otopljeni puter, šećer i jaja dok se dobro ne sjedine. Dodajte mlijeko, pavlaku i ekstrakt badema, pa ponovo miješajte dok se ne sjedine.

Sipajte vlažne sastojke u posudu sa suvim sastojcima i miješajte samo dok se ne sjedine (izbjegavajte preterano miješanje). Umiješajte seckane višnje špatulom ili kašikom. Prebacite tijesto u pripremljeni kalup za mafine, puneći svaku korpu do oko 3/4 visine – skoro do vrha. Pospite krupnim šećerom površinu mafina. Pecite na 200°C 20 do 22 minuta.

Mafini su gotovi kada vrhovi porumene, a čačkalica ubačena u sredinu bude sa malo ili bez mrvica. Ostavite mafine da se hlade u plehu 5 minuta prije nego što ih izvadite iz pleha da se potpuno ohlade. Ponovite postupak sa preostalim tijestom ako vam nije stalo sve u jedan kalup. Uživajte.

BONUS VIDEO

Pogledajte 00:09 Mafini sa borovnicama Izvor: Instagram/cookfasteatwell Izvor: Instagram/cookfasteatwell

StvarUkusa