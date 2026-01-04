logo
Trenerka u kojoj je Maduro uhapšen postala viralna preko noći: Internet preplavljen snimcima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Fotografija uhapšenog Madura u popularnoj trenerci brzo je preplavila internet i podigla interesovanje za popularni model.

Trenerka u kojoj je Maduro uhapšen postala viralna preko noći Izvor: TikTok/the12hubsneakerpodcast

Nova 2026. godina tek što je počela, a internetom se brzo proširila fotografija koja će obilježiti naredne mjesece: svrgnuti venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro navodno je uhapšen i snimljen u Nike trenerci na putu za Njujork. Zbog toga je interesovanje za popularni model Nike Tech Fleece naglo poraslo nakon što su društvene mreže preplavile slike Madura obučenog u taj komplet.

Viralnu fotografiju, na kojoj se Maduro, kako se tvrdi, nalazi na američkom brodu USS Iwo Jima, prvi je objavio američki predsjednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Na slici je Maduro s povezom na očima i lisicama, dok u ruci drži plastičnu bocu vode - no najveću pažnju privukla je njegova odjeća.

Fotografija je odmah pokrenula lavinu komentara i pretraga, a prema podacima Google Trends-a, interes za pojam "Nike Tech" zabilježio je ogroman porast u satima nakon objave.

@the12hubsneakerpodcastNOT the full Grey Nike Tech! Why does he look like he’s waiting for the bus in the Bronx? The internet is about to turn this into the meme of the year. The "YN" uniform has gone global.#NikeTech#Meme#Venezuela#Maduro#Trending♬ original sound - The 12 Hub Sneaker Podcast

@pdsmgmmaduro drip#venezuela#venezuela#viral#fyp♬ sonido original - PDSMGM

 (Mondo.rs)

