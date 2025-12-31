Žene poludjele za ovim tašnama: 5 trendova koji će vladati 2026. godinom

Otkrivamo koji trendovi će vladati u 2026. godini! Od resica do metalnih detalja – ovi modeli tašni su glavni na modnim pistama

Izvor: Shutterstock

Novi trendovi pokazuju da će u 2026. godini torba biti centar modne kombinacije.

Izaberite model koji se uklapa u vaš stil, kako po dizajnu, tako i po načinu nošenja.

Nova godina donosi sveže trendove u svetu aksesoara, a torbe su apsolutni hit za 2026. godinu.

Fokus je na neočekivanim detaljima, višedimenzionalnim dizajnima i sofisticiranoj energiji. Ovi modni trendovi će podići svaki jednostavan autfit na viši nivo – od boho šika do elegantnih clutch torbi. Sledećih pet ključnih trendova će dominirati pistama i ulicama u 2026.

1. Torbe sa resama

Resice donose trenutnu teksturu i pokret – pretvaraju običnu torbu u pravi statement komad. Mogu imati suptilne ivice ili potpuni "all-out" efekat, u koži, antilopu ili predivu. Videli smo ih na pistama na revijama Stele Mekartni i Majkla Kora. Boho stil je sazreo – više nije samo casual, već ima i svoju sofisticiranu verziju.

2. Klač

Elegantni oblici koji prioritet daju stilu nad funkcijom donose osjećaj damske sofisticiranosti. Klač torbice mogu biti oversajzed, opuštene, male, jednostavne ili ukrašene, a posebno su primećene na revijama Mugler i Šanel. Zašto su u trendu: Pomak od hands-free trendova ka zrelom glamuru – clutch torbe se vraćaju kao aksesoar koji "trese svijet".

3. Baket torbe sa vezicom

Opuštena, vrećasta forma koja se nosi kao luksuzna oversajz torbica za šminku djeluje opušteno, ali šik. U novoj verziji nema opciju za krosbodi stil niti duge ručke, a primjećene su na revijama Lueve i Miu Miu.

4. Torbe sa metalnim akcentima

Metalni detalji poput lančića ili suptilnih akcenata dodaju oštrinu i karakter relativno neutralnom osnovnom dizajnu. Ovakvi okovi pretvaraju tašnu u centar modne kombinacije, a viđali smo ih kod Kloi i Nikola Paskvaletija.

5. Ist-Vest torbe

Tanki, pravougaoni oblik u različitim materijalima, teksturama i veličinama bio je zapažen na revijama Moschino i Versaće. U 2025. godini su tek "hvatale zamah", a u 2026. godini će dominirati, tvrde stilisti.