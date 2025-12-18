logo
Kako modne urednice širom svijeta nose šal ove sezone? Detalj koji je zavladao ulicama Njujorka i Pariza

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Inspiracija sa piste i ulice – od poznatih ličnosti do modnih urednica, šal se pojavljuje u različitim stilskim interpretacijama.

Šalovi koji su u modi ove zime Izvor: Shutterstock
  • Trouglasti šal je mikro trend zime – lagan, praktičan i osvežava klasične kombinacije.
  • Nosi se preko kaputa, ispod džempera ili kao modni detalj na glavi.

Zimska moda je donijela neočekivani mikro trend: trouglasti šal. Poslije godina u kojima su predimenzionirani, debeli šalovi dominirali, na scenu stupa laganiji, svestran komad koji se nosi na bezbroj načina.

Modne urednice ga uvode u svakodnevne kombinacije, a poznate zvijezde ga stilizuju i u balaklava verziji.

Rezultat je detalj koji unosi svježinu u klasične zimske siluete i dokazuje da dodaci mogu potpuno promijeniti izgled.

Ovaj aksesoar je zavladao ulicama Njujorka i Pariza i pojavljuje se u različitim interpretacijama: preko kaputa u kontrastnoj boji, ispod džempera kao sloj koji dodaje teksturu, ili kao modni detalj na glavi. Njegova jednostavnost omogućava da se kombinuje sa poslovnim, ležernim i večernjim autfitima, a urednice ga biraju upravo zbog te fleksibilnosti.

Kako da nosite trouglasti šal?

  • Preko kaputa – jednostavno ga prebacite preko ramena ili veži oko vrata u kontrastnoj boji da biste osvježili klasičan kaput.
  • Ispod džempera – nosi se kao sloj koji dodaje teksturu i toplinu, posebno uz jednobojne pletene komade.
  • Kao detalj na glavi – stilizujte ga kao maramu ili balaklavu za kišne ili vjetrovite dane, što daje i modni i praktičan efekat.


Uz poslovni izgled – trouglasti šal u neutralnim tonovima može da zamijeni klasičnu maramu i da unese suptilnu eleganciju.

Za ležerne kombinacije – lagani šal u pastelnim bojama odlično ide uz farmerke i oversajz jaknu ili sako. 

(Lepa i srećna/Mondo)

