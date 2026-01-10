Kapuljaču sa krznom svi nosimo pogrešno: Viralni video otkrio skrivenu funkciju uz koju jakna grije duplo više

Viralan video otkriva kako se kapuljača sa krznom zapravo nosi. Većina pravi istu grešku, a rješenje je jednostavno i iznenađujuće.

Izvor: LarsZ/Shutterstock

Viralan video otkriva da većina ljudi pogrešno nosi kapuljaču sa krznom.

Krzno treba saviti ka unutra kako bi štitilo lice i uši od vjetra.

Pravilno nošena kapuljača grije bolje i izgleda efektnije.

Vjerovatno nikada niste razmišljali o tome da kapuljaču možete da nosite pogrešno. Ipak, upravo to tvrdi viralan video koji se posljednjih dana masovno dijeli na društvenim mrežama, i mnoge je potpuno iznenadio.

Posebno je u fokusu kapuljača sa krznom, detalj koji većina danas doživljava isključivo kao modni dodatak. Međutim, njena prvobitna namjena bila je daleko praktičnija – zaštita lica i glave u ekstremnim zimskim uslovima.

U čemu je zapravo "caka"?

U viralnom snimku objašnjava se da krzno na kapuljači nije tu zbog estetike, već da ima jasnu funkciju: da napravi barijeru između lica i ledenog vjetra, štiteći uši i bočne dijelove glave.

Greška koju većina pravi jeste što kapuljaču nosi opušteno – spuštenu niz leđa ili tek blago navučenu, dok krzno ostaje okrenuto ka spolja.

Kako se kapuljača pravilno nosi

Prema savjetu iz videa, krzno treba blago saviti ka unutra, tako da obuhvati lice i uši. Na taj način se stvara „topli prsten“ oko glave koji značajno smanjuje prodor hladnog vazduha.

Još jedan važan detalj: jaknu ili kaput treba zakopčati do kraja. Otkopčan gornji dio i otvorena kapuljača poništavaju svrhu dizajna koji je prvobitno osmišljen upravo za niske temperature.

Moda protiv funkcije – vječita dilema

Očekivano, komentari ispod snimka bili su podijeljeni. Dok su jedni priznali da nikada nisu razmišljali o pravoj ulozi krzna, drugi su isticali da u gradu moda često ima prednost nad praktičnošću.

Ipak, mnogi su se složili u jednom – svi imamo bar jednu zimsku jaknu koja izgleda odlično, ali nikada ne greje onoliko koliko bismo željeli.

Zanimljivo je da, kada se kapuljača pravilno namjesti, ona ne samo da štiti od hladnoće, već i ljepše uokviruje lice, dajući cijelom stajlingu promišljen i elegantan izgled, baš kao što se vidi u videu.