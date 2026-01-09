Ove zimske čizme idu baš uz sve: Od farmerki do haljina, a nikad ne izlaze iz mode

Najsvestraniji modni hit ove zime su čelzi čizme – popularne gležnjače!

Klasične crne ili braon čizme su vječni klasik, ali ove sezone su u trendu i svjetlije nijanse.

Ako postoji jedna stvar koju svaka žena želi ove zime 2026. godine, to su čelzi čizme – one savršene, klasične čizme do gležnja sa elastičnim stranama koje se lako obuvaju, izgledaju elegantno i traju godinama.

Nisu napadne, ne izlaze iz mode i slažu se uz baš sve: od farmerki i pantalona do haljina i suknji. One su pravi sinonim za "tihi luksuz" u kombinaciji sa praktičnošću, mogu da se nose od jutarnje kafe do večernjeg izlaska, a da pritom uvijek izgledate sređeno i moderno.

Zašto su baš sada totalni hit? Jer su savršene za hladne dane: tople, udobne, vodootporne (posebno kožne ili gumirane đonove) i nevjerovatno zahvalne za kombinovanje. Klasične crne ili braon čizme su vječni klasik, ali ove sezone su u trendu i svjetlije nijanse – bijež, krem, bordo, maslinasto zelena ili čak varijante od antilopa koje unose mekoću i toplinu u svaki autfit.

Evo kako da ih nosite na najmoderniji i najpraktičniji način:

Uz farmerke i pantalone – za urban i svakodnevni šik

Čelzi čizme su najlakše kombinovati sa farmerkama svih krojeva. Uska nogavica daje sofisticiran izgled, ravna nogavica je savršena za opušten stil, a šire ili wide-leg farmerke stvaraju moderan kontrast. Najbolji trik?

Podvrnite nogavice malo iznad čizme ili pustite da lagano padaju preko – to daje taj cool, francuski šmek. Za posao ili gradske šetnje dodajte blejzer, dugačak kaput ili štepanu jaknu – dobićete elegantan, ali ležeran izgled koji je idealan za cijeli dan.

Uz haljine i suknje – balans ženstvenosti i udobnosti

Ovo je kombinacija koja osvaja srca ove zime! Midi i maksi haljine ili suknje sa čelzi čizmama stvaraju savršen balans – ženstvenost odozgo, a ležernost i praktičnost odozdo. Dodajte hulahopke ili debele čarape za dodatnu toplinu i dobićete zimski outfit koji je istovremeno romantičan i nosiv. Crne čizme daju sofisticiranost, a svjetlije nijanse (bež ili krem) čine kombinaciju mekšom i modernijom.

Svijetle nijanse za osvježenje

Ako želite da čizme budu detalj koji privlači pažnju, birajte neobičnije boje: bordo za dramatičan dodir, maslinastozelena za šik ili bež/krem za neutralan izgled. One će osvežiti i najjednostavniju kombinaciju – farmerke + bela majica + svetle čizme = instant modni statement.

Dodatni savjeti za savršen izgled

Kožne ili antilop čizme su najkvalitetnije i najtoplije. Gumirani đonovi su obavezni za snijeg i kišu.

Crne gležnjače, u kombinaciji sa tamnim pantalonama i blejzerom izgledaju veoma profesionalno i elegantno, a odlično se uklapaju i uz dugačke suknje.

Za vikend, široke farmerke uz džemper i čizme u svetloj boji su opuštena, ali stilizovana varijanta. Uz midi haljinu i deblje hulahopke, takođe dobijate kombinaciju koju ćete rado nositi.

Čelzi čizme su ona čarobna obuća koju nosite iz sezone u sezonu, a uvijek izgledate kao da ste upravo izašli iz modnog časopisa.