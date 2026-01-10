logo
Zašto je crni led opasan u saobraćaju: Stručnjak ima 3 zlatna pravila za vozače

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Stručnjak za saobraćaj objasnio zašto je crni led opasan u saobraćaju. Dao je i savjete za vožnju po ledu.

Crni led u saobraćaju Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Snijeg i led okovali su Srbiju ove nedjelje, radarski snimci najavljuju novi talas snega večeras, a Nikola Radulović, voditelj i autor emisije "Auto" je gostujući na "Kurir" televiziji objasnio zašto je crni led opasan u saobraćaju. Led se polako topi, ali ledena kiša stvara problem jer se zamrzne zbog niskih temperatura zbog čega nastaje crni led koji je vrlo opasan.

"Nije bezbjedno. Ulice su i dalje pod snijegom.

Najopasnije je što se pod tim snegom nalazi crni led, odnosno tanki sloj leda koji ne stigne da se otopi jer ulice nisu očišćene. To je najopasnije za vozače", započeo je Radulović.

Dao je vozačima ključne savete za vožnju po ledu. Apelovao je da svi treba da poštuju tri "zlatna" pravila, to su:

  1. Da ne prave nagle pokrete vozilom
  2. Da ne skreću naglo u velikim brzinama
  3. Da ne dodaju gas naglo

Zašto je opasan crni led u saobraćaju?

Prema njegovim riječima, najgora situacija je na auto-putu. Kako je naveo, u gradu automobil ipak nešto može da zaustavi.

"Prva predostrožnost su dobre zimske gume na kojima ne treba štedjeti. Neophodni su i lanci za snijeg ukoliko kreću na planinu, to je obavezno ukoliko izlazite van grada.

Treba prilagoditi brzinu uslovima čak i na autoputu, jer onih 120 je za suve i idealne uslove. Treba imati i prsluk, trougao i prvu pomoć, za ne daj Bože", zaključio je Radulović.

Zašto je opasan crni led?

Kada ste vozač i ispred vas je zaleđena ulica, vrlo je važno da, ako izgubite kontrolu, ne paničite i da ne “potopite” papučicu kočnice do kraja. Prvo i osnovno, vozite sporije ako je led na asfaltu.

To konkretno znači da vozite između 30 i 40km/h, zavisno od situacije ispred vas. Ako vam se desi da vam vozilo zanese, potrebno je blago, nikako naglo, da okrenete volan u smjeru zanošenja vašeg auta.

Ako vam auto zanosi u desnu stranu, volan lagano okrećete u desnu stranu, da “ispravite” automobil. Prije toga, pustite gas, odnosno sklonite nogu sa papučice gasa kako bi vozilo postepeno usporilo i kako bi gume osjetile prianjanje na tlo.

Tek kada auto prilično uspori, polako kočite. Nikako naglo, već jedan jači pritisak na kočnicu uz kvačilo i vozilo će se zaustaviti, a bitno je i držati veće odstojanje nego inače kako bi bili bezbjedni i vi i drugi učesnici u saobraćaju.

(Kurir/MONDO)

Tagovi

led automobil vožnja

