Topi bolje i brže nego so: Ova jeftina mješavina za minut uklanja led sa ulaza i stepenica

Otopite led na ulazu brzo uz ovih par sastojaka.

Izvor: Shutterstock/Lena Evans

Posljednjih dana snijeg i mraz stvorili su glavobolju mnogima. Poledica na prilazima, pešačkim stazama i stepeništima može da predstavlja ozbiljan rizik, posebno u stambenim zgradama i na javnim površinama. To dokazuje i povećan broj pacijenata sa prelomom kuka i natkoljenice, o kojima je govorio ortoped dr Uroš Novaković.

Iako je so na putevima i asfaltu često nezamenljiva za sprečavanje klizavice, kod kućnih ulaza situacija je drugačija. Beton i keramičke pločice, koji se najčešće koriste za stepeništa i prilaze, mogu da pretrpe oštećenja zbog agresivnog dejstva soli.

Beton tokom zime može da se kruni, a kod pločica su najosetljivije fugne. So prodire u njih i nakon nekoliko sezona mogu da postanu vidljive pukotine i oštećenja.

Uz toplu vodu, deterdžent za sudove i alkohol, led se neće ponovo formirati.

Izvor: Shutterstock/stoatphoto

Dobra vijest je da postoji jednostavna i bezbjedna alternativa. Potrebno vam je:

2 litra tople vode

jedna kašika deterdženta za sudove

50 ml alkohola (70 odsto)

Sve sastojke pomešajte i pažljivo nanesite na zaleđene površine. Led će se brzo otopiti, a nova klizavica neće se formirati. Prije nego što primjenite ovu mešavinu, uklonite što više snega i krupnijeg leda fizički, lopatom ili metlom.

Ako nemate sva tri sastojka pri ruci, možete da koristite i samo deterdžent ili alkohol razblažen u vodi, ali kombinacija ova tri daje najbolji efekat i sigurnije površine za hodanje.

