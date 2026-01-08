logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Topi bolje i brže nego so: Ova jeftina mješavina za minut uklanja led sa ulaza i stepenica

Topi bolje i brže nego so: Ova jeftina mješavina za minut uklanja led sa ulaza i stepenica

Autor Tamara Veličković
0

Otopite led na ulazu brzo uz ovih par sastojaka.

Trik za uklanjanje leda sa stepenica Izvor: Shutterstock/Lena Evans

Posljednjih dana snijeg i mraz stvorili su glavobolju mnogima. Poledica na prilazima, pešačkim stazama i stepeništima može da predstavlja ozbiljan rizik, posebno u stambenim zgradama i na javnim površinama. To dokazuje i povećan broj pacijenata sa prelomom kuka i natkoljenice, o kojima je govorio ortoped dr Uroš Novaković.

Iako je so na putevima i asfaltu često nezamenljiva za sprečavanje klizavice, kod kućnih ulaza situacija je drugačija. Beton i keramičke pločice, koji se najčešće koriste za stepeništa i prilaze, mogu da pretrpe oštećenja zbog agresivnog dejstva soli.

Beton tokom zime može da se kruni, a kod pločica su najosetljivije fugne. So prodire u njih i nakon nekoliko sezona mogu da postanu vidljive pukotine i oštećenja.

Uz toplu vodu, deterdžent za sudove i alkohol, led se neće ponovo formirati.
Izvor: Shutterstock/stoatphoto

Dobra vijest je da postoji jednostavna i bezbjedna alternativa. Potrebno vam je:

  • 2 litra tople vode
  • jedna kašika deterdženta za sudove
  • 50 ml alkohola (70 odsto)

Sve sastojke pomešajte i pažljivo nanesite na zaleđene površine. Led će se brzo otopiti, a nova klizavica neće se formirati. Prije nego što primjenite ovu mešavinu, uklonite što više snega i krupnijeg leda fizički, lopatom ili metlom.

Ako nemate sva tri sastojka pri ruci, možete da koristite i samo deterdžent ili alkohol razblažen u vodi, ali kombinacija ova tri daje najbolji efekat i sigurnije površine za hodanje.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

led čišćenje savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA